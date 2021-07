Torino, donna muore in casa ma nessuno se ne accorge: ritrovata dopo sei mesi

Ansa

È stato rinvenuto a Moncalieri, Torino, il cadavere di una 53enne in avanzato stato di decomposizione. La donna, secondo le prime analisi, sarebbe deceduta da almeno sei mesi. Avrebbe trovato la morte per cause naturali, ma vivendo da sola e avendo pochi contatti sociali, nessuno ne aveva denunciato la scomparsa.