Usa, scoperti due cadaveri nella villa che fu di Versace

Giallo a Casa Casuarina, la villa di Miami Beach, di fronte all'iconica Ocean Drive, che fu la dimora di Gianni Versace e oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel conosciuto come La Magione o The Villa Casa Casuarina. All'interno della residenza sono stati trovati due cadaveri, scoperti da alcuni addetti alle pulizie. Le indagini sono in corso e nulla finora trapela su cosa sia realmente accaduto.