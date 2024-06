Torino, scende dall'aereo poco prima del decollo per amore. E il volo arriva a Madrid con un'ora di ritardo

L'aereo era già sulla pista, in fase di rullaggio e con i motori accesi, quando un passeggero ha chiesto di scendere. "Resta con me, non partire", sono state queste parole, pronunciate al telefono dalla fidanzata, a far scattare la fuga per amore dell'uomo dal volo in partenza da Torino Caselle e diretto a Madrid. Il mezzo è infine arrivato con un'ora di ritardo, ma il passeggero non è stato multato per il disguido perché "era un suo diritto", ha fatto sapere la società che gestisce lo scalo.