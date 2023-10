Festeggiano il matrimonio e scappano in Germania senza pagare il ristorante: "caccia" a due novelli sposi

Senza saldare il conto del banchetto di nozze, i neo marito e moglie sono partiti per la luna di miele. Il ristoratore li ha denunciati per "insolvenza fraudolenta"

In un ristorante tipico della Ciociaria tra Veroli e Boville Ernica si è tenuto un banchetto di nozze per una settantina di persone: erano stati gli sposi a testare la cena e a condordare il menu, per un conto totale che ammontava a 8mila euro . Marito e moglie però invece di saldare il conto dopo la festa hanno fatto le valigie e sono fuggiti in Germania.

L'acconto - Lo sposo è un imprenditore edile del posto di 40 anni, la sposa è una 25enne con passaporto polacco ma da tempo residente a Roma. I due avevano lasciato poche centinaia di euro di acconto al ristorante con cui avevano concordato il menu del matrimonio. E sempre in base agli accordi presi, i due si sarebbero dovuti presentare al locale per saldare il tutto il mercoledì successivo alla festa. Ma quel giorno il ristoratore ha atteso invano.

Il volo per Francoforte - Nessuno, infatti, si è presentato per pagare gli 8mila euro del banchetto nuziale. Il gestore del locale ha provato a chiedere loro notizie e han cercato persino i genitori: nulla da fare. A quel punto si è rivolto ai carabinieri denunciando la coppia per "insolvenza fraudolenta". I militari della caserma di Ferentino si sono messi al lavoro e hanno ricostruito i movimenti dei novelli sposi: dopo il matrimonio i due hanno preso un aereo per Francoforte assieme ai genitori dell'uomo e non è escluso che la loro "fuga di miele" possa proseguire in Polonia, dove vivono i genitori di lei.