Caserta, la sindaca sposa il vicesindaco e lui si dimette... per legge

E' una love story nata in Comune, a Pietravairano, 2.800 abitanti nell'Alto-Casertano. Cementata dalla politica e che ha avuto il suo lieto fine in un matrimonio che ha visto tutti d'accordo, celebrato anche sui social. Protagonisti la prima cittadina Marianna Di Robbio , medico anestesista, in carica dal 2019, e il suo vice, nonché assessore, Aldo Zarone . Una storia d'amore sbocciata proprio grazie all'attività politica da amministratori eletti nella stessa lista civica, lavorando gomito a gomito. Ora però, dopo il matrimonio... la "rottura".

Tra sindaco e vicesindaco di Pietravairano (Caserta), dopo le nozze del 3 giugno, infatti, sarà tutto un po' diverso. I due non potranno più essere fianco a fianco, almeno in municipio.

Zarone, con un post su Facebook, ha così annunciato un passo indietro rispetto a quelli che sono alcuni dei suoi incarichi istituzionali, in particolare la rinuncia "all'incarico di vicesindaco e assessore".

"Tale decisione - ha spiegato Zarone - la ritengo non solo doverosa (in ragione delle prescrizioni di legge) ma anche opportuna sotto il profilo politico e personale dopo essere convolato a nozze con Marianna Di Robbio. Nel mio ruolo di consigliere di maggioranza conserverò le deleghe e continuerò a lavorare con impegno e dedizione assieme agli amici amministratori, nell'esclusivo interesse del nostro splendido territorio, del nostro amato paese".

Zarone si prepara così alla prossima tornata di amministrative, prevista in autunno. "Con il cuore ancora colmo di gioia ed emozionato come il primo giorno, - scrive - vi ringrazio per avermi voluto in modo forte in consiglio comunale e per averlo praticamente dimostrato nel farmi essere il vicesindaco più giovane e votato del nostro paese".

La love story di sindaca e vicesindaco è diventata virale sui social, dove peraltro la coppia era diventata già popolare a giugno 2022 quando fu annunciata la nascita del primo figlio, con tanto di ecografia mostrata e la scritta, dedicata da Zarone alla Di Robbio: "A te, a noi, alla mamma che sarai! Ti sceglierei altre milioni di volte".

Dopo un anno, le nozze. Con i suoi effetti - politici - immediati.