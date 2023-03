Rupert Murdoch a 92 anni si sposa ancora, nozze a fine estate

La proposta di nozze di Rupert Murdoch a Ann Lesley Smith è arrivata il 17 marzo, giorno di San Patrizio (patrono d'Irlanda): una data scelta non a caso, visto che la sua amata è "per un quarto irlandese". "Ero molto nervoso", ha confidato al New York Post. Le nozze sono state fissate per la fine dell'estate e non c'è dubbio che saranno faraoniche. La coppia vivrà tra la California, il Montana, New York e il Regno Unito. "Non vediamo l'ora di trascorrere insieme la seconda metà della nostra vita", ha detto il magnate.

Paparazzati alle Barbados "Per entrambi è un dono di Dio. Ci siamo conosciuti lo scorso settembre. Sono vedova da 14 anni. Come Rupert, mio marito era un uomo d'affari... Quindi parlo la lingua di Rupert. Condividiamo le stesse convinzioni" ha spiegato Ann Lesley Smith. Lei e Rupert Murdoch erano stati paparazzati insieme alle Barbados durante una vacanza ospiti nella villa di un facoltoso amico. Le loro foto mano nella mano mentre uscivano dall'acqua erano state pubblicate dal settimanale Chi.