12 agosto 2022 09:32

Rupert Murdoch e Jerry Hall finalizzano il divorzio: "Restiamo amici"

Rupert Murdoch e Jerry Hall finalizzano il loro divorzio dopo sei anni di matrimonio. Per il 91enne tycoon dei media si tratta del quarto divorzio, mentre Hall non era mai stata sposata prima, anche se ha avuto quattro figli da una lunga relazione con Mick Jagger. "Restano buoni amici", ha detto il legale di Hall. Murdoch e Hall si erano sposati nel 2016 in una secolare mansion, Spencer House, affacciata su Green Park a Londra, dopo una love story transatlantica di cinque mesi, culminata con un'inserzione a pagamento sul londinese Times, una delle testate di proprietà dello sposo. All'epoca delle nozze, Rupert si era definito "l'uomo più felice e fortunato del mondo". L'annuncio del divorzio era trapelato già a giugno.