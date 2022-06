22 giugno 2022 21:43

Quarto divorzio per Rupert Murdoch: naufragato il matrimonio con Jerry Hall

Quarto divorzio per Rupert Murdoch, il 91enne tycoon dei media. Come riportano i giornali americani, il matrimonio con l'attrice e modella 65enne Jerry Hall è naufragato. Al momento delle nozze - avvenute nel 2016 alla Spencer House, affacciata sul Green Park a Londra - si era definito "l'uomo più felice del mondo". Hall è stata anche per 22 anni la compagna di Mick Jagger, cantante dei Rolling Stones. Murdoch ha sei figli: Prudence, nata dalla relazione con la prima moglie Patricia Booker, assistente di volo australiana da cui ha divorziato nel 1965; Elizabeth, Lachlan e James, dall'unione con la seconda consorte Anna Torv, giornalista scozzese con cui è rimasto sposato fino al 1999; Grace e Chloe, avuti dall'imprenditrice Wendi Deng, con cui ha divorziato nel 2014.