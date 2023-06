Carbonia, coppia si ritrova dopo 55 anni e si sposa: "Il primo amore non si scorda mai, non è una frase fatta"

E' proprio vero, come cantava Antonello Venditti in "Amici mai", oltre 30 anni fa, che "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.

Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili". Perché uno di questi amori è proprio quello di Paolo Nocco, 74 anni, e Regina Pinna, 71. La coppia di Perdaxius (Carbonia-Iglesias) era fidanzata 55 anni fa. Poi la vita aveva separato quei ragazzi per sempre, finché i social non ci hanno messo lo zampino. I due si sono ritrovati dopo oltre mezzo secolo e hanno scoperto che il loro sentimento era sopravvissuto a tutte le vicessitudini del destino. "Il primo amore non si scorda mai, non è una frase fatta", ha detto lui. Così il 17 giugno Paolo e Regina hanno finalmente coronato il loro sogno e si sono sposati nel Municipio di Perdaxius, festeggiati da parenti e amici.