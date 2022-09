Reggio Emilia, erano fidanzati negli anni Sessanta: 55 anni dopo si ritrovano e si sposano

La storia -

Come raccontato proprio da Iori sui social, nel 1965, Virginio era un giovane ufficiale della Marina Militare e venne inviato in servizio ad Augusta, in Sicilia, dove conobbe Anna Maria. Si innamorarono e si fidanzarono. Dopo poco più di un anno, però, Virginio fu trasferito in Australia, per proseguire la sua carriera in Marina. Il loro rapporto sentimentale finì. Virginio ha fatto la sua vita (un matrimonio, dei figli e poi è rimasto vedovo) e Anna Maria la sua (un matrimonio, dei figli e poi un divorzio). Dopo 55 anni Virginio, che nel frattempo è tornato in Italia, ha incontrato di nuovo Anna Maria e ritrovato l'amore che li aveva uniti negli anni '60. Fino a sposarsi in Sala del Tricolore a Reggio Emilia.