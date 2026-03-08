Ignote le cause del decesso

Torino, uomo trovato morto nella villa di Marco Lavazza: "Era un dipendente"

In una nota, la famiglia ha parlato di una "tragica fatalità"

08 Mar 2026 - 06:07
© Carabinieri

Un uomo è stato trovato senza vita all'interno della casa di Marco Lavazza, vicepresidenze della celebre azienda omonima, nella zona precollinare di Torino. Stando alle prime informazioni diramate dai carabinieri, si tratterebbe di un dipendente della famiglia che lì risiede. Non sono ancora chiare le cause della morte e gli inquirenti non escludono nessuna pista. 

L'intervento dei soccorsi

 L’allarme è scattato intorno alle 17.30, poco dopo il ritrovamento del cadavere all’interno della proprietà. Sul posto è stata immediatamente inviata anche un’ambulanza del 118 di Azienda Zero, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. L’uomo lavorava come giardiniere e custode nella villa. 

Le ipotesi sul decesso

 Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, effettuando rilievi all’interno della proprietà e cercando di capire quale fosse la situazione al momento del ritrovamento. Le prime ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti sono principalmente due. Da un lato l’ipotesi del suicidio, dall’altro quella di un possibile incidente sul lavoro. Saranno gli accertamenti tecnici e medico-legali a fornire indicazioni più precise sulle cause della morte.

La nota della famiglia Lavazza

 "Marco Lavazza e la sua famiglia esprimono il loro profondo dolore e sgomento per la tragica fatalità che ha cagionato la scomparsa del signor Ronald Adarlo, una persona a noi molto cara e parte della famiglia da tanti anni", ha scritto la famiglia Lavazza in una nota. "Assicuriamo piena collaborazione per chiarire le circostanze di quanto avvenuto. Siamo vicini a tutti i suoi familiari in questo momento di grande sofferenza".

