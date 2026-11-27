Furti di veicoli, inseguimenti, semafori bruciati e sportellate per speronare le pattuglie delle forze dell'ordine. Il pensiero, leggendo, porta subito agli scenari di Gta 6, il videogioco la cui ultima edizione - uscita appena una settimana fa - ha generato introiti per quasi 4 miliardi di dollari. Ma quanto scritto è accaduto davvero sulle strade di Torino dove un 15enne alla guida di un'auto appartenente al servizio di car sharing ha dato vita a un vero e proprio tallonamento da parte di polizia e carabinieri. L'inseguimento "da videogame" si è concluso con lo speronamento e lo schianto di una gazzella contro un albero e con l'arresto del giovanissimo, italiano di seconda generazione. Riaffidati alle famiglie i due coetanei che si trovavano insieme a lui.