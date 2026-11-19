Stando a quanto ricostruito, i giovani si sarebbero introdotti nel deposito intorno alle 23 di mercoledì sera, danneggiando prima una decina di mezzi parcheggiati, per poi salire a bordo di un bus. I due avrebbero percorso circa otto chilometri in direzione Lendinara, nel Rodigino, fino all'uscita di strada del mezzo in un fosso, sulla strada regionale 88 in zona rurale. A quel punto si sarebbero dati alla fuga a piedi. Le indagini della Squadra Mobile e dell'Ufficio prevenzione generale, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, hanno preso il via immediatamente, consentendo di identificare i presunti autori e poi rintracciarli presso la stazione ferroviaria di Rovigo. La società concessionaria, per mitigare le conseguenze dell'episodio, con effetti diretti sul trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano per alcuni giorni, ha fatto confluire su Rovigo autobus sostitutivi già nel corso della notte.