Rovigo, due minorenni imitano Gta: rubano un bus e finiscono in un fosso
I ragazzini si sarebbero introdotti nel deposito di Busitalia Veneto, danneggiando prima una decina di mezzi parcheggiati, per poi salire a bordo del pullman
© Afp
Due ragazzini minorenni sono stati identificati e rintracciati dagli agenti della Squadra Mobile di Rovigo perché avrebbero rubato un pullman dall'area di deposito di Busitalia Veneto per poi guidarlo per otto chilometri fino a che non si sarebbero ribaltati in un fossato. A quanto sostengono gli investigatori, l'episodio consisterebbe in un atto emulativo legato al kolossal videoludico Gta.
La ricostruzione
Stando a quanto ricostruito, i giovani si sarebbero introdotti nel deposito intorno alle 23 di mercoledì sera, danneggiando prima una decina di mezzi parcheggiati, per poi salire a bordo di un bus. I due avrebbero percorso circa otto chilometri in direzione Lendinara, nel Rodigino, fino all'uscita di strada del mezzo in un fosso, sulla strada regionale 88 in zona rurale. A quel punto si sarebbero dati alla fuga a piedi. Le indagini della Squadra Mobile e dell'Ufficio prevenzione generale, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, hanno preso il via immediatamente, consentendo di identificare i presunti autori e poi rintracciarli presso la stazione ferroviaria di Rovigo. La società concessionaria, per mitigare le conseguenze dell'episodio, con effetti diretti sul trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano per alcuni giorni, ha fatto confluire su Rovigo autobus sostitutivi già nel corso della notte.
"Le conseguenze dell'atto vandalico sono serie e colpiscono un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori, con disagi in parte contenuti da Busitalia Veneto - commenta il questore di Rovigo Andrea Straffelini -. Ottima la risposta investigativa e operativa della polizia di Stato: complimenti alle donne e agli uomini della Questura di Rovigo per aver risolto il caso in poche ore. Resta l'amarezza nel constatare come, troppo spesso, tra i più giovani sembri mancare del tutto la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni".