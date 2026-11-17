I numeri non sono stati confermati e bisogna andarci cauti, ma ci sono dei riferimenti degli ultimi mesi che rendono l’idea della portata di un fenomeno globale che, davvero, va oltre il piano del “gioco”. Rockstar Games, casa di produzione, non ha mai dichiarato apertamente il budget. A "Bloomberg" ha smentito la cifra di 1,5 miliardi di dollari, senza darne un'altra, ma esperti del settore sono convinti che gli investimenti abbiano superato il miliardo.