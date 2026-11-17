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L'imminente uscita del videogioco più atteso e più costoso della storia, una saga destinata a infrangere ogni record di spesa e incassidi Dario Donato
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In finanza aziendale si chiama payback period: il tempo che un investimento impiega a restituire i soldi spesi attraverso i flussi di cassa. Per una fabbrica di solito si ragiona in termini di anni. Per un film, se va proprio bene, qualche settimana di sala. Per Grand Theft Auto VI, in uscita giovedì 19 novembre, possiamo dire si sia di fronte a un paradigma nuovo sia per i videogames che per qualsiasi altra opera dell’ingegno o dell’intelletto. Il videogioco più atteso e più costoso della storia è rientrato di un investimento monstre prima ancora prima di essere apparso su una console. Magia dei preordini.
I numeri non sono stati confermati e bisogna andarci cauti, ma ci sono dei riferimenti degli ultimi mesi che rendono l’idea della portata di un fenomeno globale che, davvero, va oltre il piano del “gioco”. Rockstar Games, casa di produzione, non ha mai dichiarato apertamente il budget. A "Bloomberg" ha smentito la cifra di 1,5 miliardi di dollari, senza darne un'altra, ma esperti del settore sono convinti che gli investimenti abbiano superato il miliardo.
Quando uscì Red Dead Redemption 2 (videogioco a tema western), nel 2018, Rockstar contava 2.441 dipendenti. Ad agosto 2026 erano 4.711, distribuiti in 12 studi nel mondo: il 93% in più. Non tutti lavorano a GTA VI si può pensare, ma la crescita racconta la scala del progetto e pesa sui conti. I bilanci depositati nel Regno Unito da Rockstar North, lo studio di Edimburgo che guida lo sviluppo, indicano oltre 2 miliardi di dollari di costo del personale tra il 2019 e il 2025. La cifra copre tutte le attività dello studio, non il solo GTA VI, ma spiega perché le stime sul budget siano così larghe.
Per dare una misura: Il capitolo precedente di GTA cioè il numero cinque, nel 2013, era costato circa 265 milioni di dollari tra sviluppo e marketing. La nuova saga vale quasi quattro volte tanto, nella più prudente delle ipotesi. Ora l'altra colonna, quella dei ricavi “preventivi”. Sensor Tower, società che si occupa di ricerche di mercato, stima 14,94 milioni di preordini digitali per 1,45 miliardi di dollari. Ma sono numeri che già dall’apertura dei preordini di fine giugno si incrementano minuto per minuto e, ora che la febbre sale, ancora di più. Sottraendo circa il 30% che di norma si tengono gli store digitali che distribuiscono il videogioco resta circa un miliardo. Cioè i clienti hanno già ripagato il videogioco prima ancora di averlo visto.
Come detto lo sviluppo è durato più di otto anni. Il progetto era nato con il nome in codice Project Americas e ambizioni continentali, poi ridimensionate a Vice City e allo stato immaginario di Leonida. Due i rinvii: dall'autunno 2025 al 26 maggio 2026, poi al 19 novembre. In mezzo una pandemia, una riorganizzazione interna, una fuga di filmati nel 2022 e il ritorno obbligato in ufficio cinque giorni su cinque per tutti i dipendenti del gruppo.
Take-Two Interactive, società che controlla Rockstar Games, prevede per l'anno fiscale che si chiude a marzo 2027, acquisti tra 8 e 8,2 miliardi di dollari. Nel solo trimestre di lancio ne attende tra 3,35 e 3,5, contro 1,76 di un anno prima: quasi il doppio. Sulle copie gli analisti si dividono: 31 milioni nel trimestre di lancio per Wedbush, 45 milioni nel primo anno per Bank of America. Zelnick, intanto, fa sapere che i preordini viaggiano molto oltre le attese iniziali.
In Italia l'edizione standard costa 79,99 euro, mentre la Ultimate Edition 99,99 euro. Tanto per un videogioco, poco per un'opera che, stando alle stime, è costata più di qualunque film mai girato per il cinema. Da "Jurassic World Dominion" con i suoi circa 600 milioni di dollari (stime anche qui) a "Star Wars Il Risveglio della Forza". In una gara di numeri che è anche una gara di peso specifico, oggi, tra cinematografia e videogiochi. Con questo secondo mondo che per qualità produttiva, esperienza del videogiocatore e storytelling si avvicina sempre più al primo pilastro. Otto anni di lavoro, numeri mai visti prima. Nella notte tra mercoledì e giovedì la release ufficiale e l’unico verdetto che conta: il joypad.