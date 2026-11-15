La montagna torna ad attrarre: dal 2019 oltre 174mila nuovi abitanti | Ma redditi più bassi e invecchiamento frenano la crescita

"Basta raccontare la montagna soltanto attraverso lo spopolamento e le fragilità - commenta il presidente nazionale dell'Uncem, Marco Bussone -. I dati ci consegnano un'Italia alpina e appenninica che si muove, accoglie nuovi residenti e costruisce futuro. Serve un nuovo patto tra città e montagne, con servizi, investimenti e istituzioni territoriali forti". I dati del Rapporto, pubblicato da Rubbettino Editore con il coordinamento editoriale di Luca Lo Bianco e le analisi statistiche di Eures, confermano che la montagna è una destinazione residenziale, economica e sociale.