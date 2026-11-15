Scatta l'obbligo di gomme invernali: quali sono le sanzioni e quando servono anche le catene

Scatta l'obbligo per i conducenti di auto di avere catene a bordo o gomme invernali. Il motivo è semplice: nel periodo freddo dell'anno, sotto i 7 °C la gomma estiva si indurisce e perde aderenza sull'asfalto, allungando gli spazi di frenata. Un problema enorme in termini di sicurezza stradale. L'obbligo rimarrà in vigore fino al 15 aprile 2027, e si applica alle strade regolamentate da specifiche ordinanze, riconoscibili tramite apposita segnaletica. Tra queste, ci sono numerose autostrade oltre a strade comunali, provinciali e statali.