Scatta l'obbligo di gomme invernali: quali sono le sanzioni e quando servono anche le catene
La misura resta in vigore fino al 15 aprile 2027 sulle strade regolamentate da specifiche ordinanze. Chi non rispetta le regole rischia multe fino a 87 euro e lo stop al veicolo: come riconoscere gli pneumatici a norma
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Scatta l'obbligo per i conducenti di auto di avere catene a bordo o gomme invernali. Il motivo è semplice: nel periodo freddo dell'anno, sotto i 7 °C la gomma estiva si indurisce e perde aderenza sull'asfalto, allungando gli spazi di frenata. Un problema enorme in termini di sicurezza stradale. L'obbligo rimarrà in vigore fino al 15 aprile 2027, e si applica alle strade regolamentate da specifiche ordinanze, riconoscibili tramite apposita segnaletica. Tra queste, ci sono numerose autostrade oltre a strade comunali, provinciali e statali.
Quali sono le gomme invernali?
Le gomme invernali sono contraddistinte dalla sigla sul fianco M+S (mud e snow, fango e neve). La stessa sigla può comparire anche sugli pneumatici "quattro stagioni" e sulle gomme per fuoristrada, che possono così essere tenute per tutto l'anno, con la consapevolezza tuttavia di avere pneumatici "da compromesso", che non sono eccellenti né con il freddo, la neve o d'estate.
Su quali strade si applica l'obbligo?
Gli enti proprietari e i gestori stradali hanno comunque la facoltà di stabilire date diverse, tenendo conto del clima e della conformazione del territorio. Lungo la rete gestita da Autostrade per l'Italia, per esempio, su determinate tratte della A1 Milano-Napoli (inclusa la Direttissima) l'obbligo è scattato in anticipo, il 1° novembre. Prima di mettersi in viaggio, specie verso aree di montagna, conviene dunque controllare sempre le disposizioni vigenti lungo il proprio itinerario.
Servono le catene?
Le catene devono essere a bordo: se nel tratto percorso esiste l'obbligo del montaggio, vanno messe. Come ricorda l'Asaps (l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale), "le catene al seguito nel periodo invernale possono sostituire sugli pneumatici da neve e comunque possono essere anche montate sulle winter nel caso di particolari difficoltà specie su strade di alta montagna".
Ci sono sanzioni?
Sì, sono previste sanzioni in caso di mancato adempimento all'obbligo. Fuori dai centri abitati la multa è di 87 euro; nei centri abitati è invece di 42 euro. In entrambi i casi è prevista anche l'intimazione a non proseguire il viaggio. In occasione dei controlli lungo le strade gli organi di polizia possono verificare il rispetto degli obblighi e, in caso di mancanza o inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), applicare le sanzioni amministrative.