Kress conosce il gruppo dall’interno e da anni ne presenta i risultati agli investitori. Il consiglio ha motivato la scelta richiamando la sua esperienza e il contributo che ha dato alla crescita di Nvidia. A farne un caso di "glass cliff", o precipizio di cristallo, è il tempismo con cui quella competenza ha ricevuto riconoscimento e si è trasformata in una promozione: le è stata affidata la responsabilità di guidare l’azienda proprio quando c’è da raccogliere i cocci di una crisi che ha ereditato. L'ironia per l'epilogo del caso Nvidia con l'arrivo della donna che salva la situazione è umana e naturale, ma forse dovremmo anche riflettere su copioni che sul mondo del lavoro si ripetono e dimostrano che la piena uguaglianza di genere è ancora una pia illusione.