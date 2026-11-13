Lo scandalo Nvidia è l'ennesimo caso di "glass cliff"? Cos'è il precipizio di cristallo delle donne chiamate a raccogliere i cocci lasciati dagli uomini
Colette Kress guiderà Nvidia ad interim dopo le dimissioni di Jensen Huang. Il suo caso racconta come spesso le donne arrivano al vertice solo in condizioni estreme, create da chi ha rubato loro la scena fino a quel momentodi Giuliana Grimaldi
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Se Jensen Huang non fosse finito al centro di uno scandalo per le sue relazioni extraconiugali, Colette Kress sarebbe stata chiamata a guidare il colosso dei microchip Nvidia? Le prime ricostruzioni hanno attributo all'ormai ex Ceo due tradimenti della moglie, la prima con una donna sospettata (o forse non più) dall’intelligence statunitense di spionaggio per conto di Pechino, poi la seconda con una collega dell'azienda. Infine si è ventilata l'ipotesi di una possibile terza amante, un’altra dipendente di Nvidia. Dopo le dimissioni di Huang, il consiglio ha affidato la guida ad interim a Kress, direttrice finanziaria dal 2013 che continuerà a ricoprire entrambi gli incarichi mentre il gruppo cerca un successore permanente.
Kress conosce il gruppo dall’interno e da anni ne presenta i risultati agli investitori. Il consiglio ha motivato la scelta richiamando la sua esperienza e il contributo che ha dato alla crescita di Nvidia. A farne un caso di "glass cliff", o precipizio di cristallo, è il tempismo con cui quella competenza ha ricevuto riconoscimento e si è trasformata in una promozione: le è stata affidata la responsabilità di guidare l’azienda proprio quando c’è da raccogliere i cocci di una crisi che ha ereditato. L'ironia per l'epilogo del caso Nvidia con l'arrivo della donna che salva la situazione è umana e naturale, ma forse dovremmo anche riflettere su copioni che sul mondo del lavoro si ripetono e dimostrano che la piena uguaglianza di genere è ancora una pia illusione.
Dal soffitto al precipizio di cristallo
Il più noto soffitto di cristallo ("glass ceiling") è la barriera invisibile che ostacola l’accesso delle donne al potere: quando una donna viene nominata a una carica finora sempre ricoperta da un uomo si dice che ha infranto il "soffitto di cristallo". Il "precipizio di cristallo" ("glass cliff") è la sua declinazione in tempo di crisi: descrive il rischio che le donne possono trovare una volta arrivate in cima e le circostanze non ordinarie nelle quali la loro nomina è avvenuta. A coniare l’espressione nel 2005 furono gli studiosi Michelle Ryan e Alexander Haslam. Esaminando le nomine nei consigli di amministrazione delle società del FTSE 100 britannico in una fase di calo della Borsa, osservarono che le aziende che avevano nominato una donna tendevano ad avere avuto risultati peggiori nei cinque mesi precedenti rispetto a quelle che avevano nominato un uomo. Le difficoltà, dunque, precedevano la nomina. Il "New York Times" ha reso il termine mainstream dedicandovi un lungo articolo di Jordyn Holman del luglio 2024.
Perché chiamare una donna quando il gioco si fa quasi impossibile
Quando un’azienda tocca il fondo, nominare una donna dopo una gestione maschile può essere un modo per mostrare a dipendenti e investitori che si è voltata pagina. Il rischio per la nuova ceo è diventare il volto pubblico della crisi. "Fast Company" riporta un'ulteriore spiegazione, fornita dal consulente Martin Lanik: quando un incarico ha alte probabilità di finire male, chi decide può essere più disposto ad affidarlo a una persona che considera più facile sostituire. Se il rilancio fallisce, la manager rischia di pagare anche per le decisioni di chi l’ha preceduta. Un ottimo capro espiatorio, con un bel faccino e il merito di mostrare che il brand è disposto a innovare, rischiare, dare spazio alle donne. Ma ne siamo proprio sicuri?
C’è anche una ragione che riguarda le competenze. Nell’emergenza, saper gestire i conflitti e ricostruire la fiducia può diventare decisivo. Una delle ipotesi riportate dal "New York Times" è che i consigli di amministrazione tendano ad associare queste capacità alle donne. E se, quando il gioco si fa quasi impossibile, l’azienda scoprisse di avere già in casa la persona più preparata per guidarla? La domanda allora riguarda anche gli anni precedenti: quante manager con le competenze per stare al vertice sono rimaste in panchina mentre ai colleghi uomini veniva affidata la guida in condizioni più favorevoli?
È così che i due svantaggi finiscono per sommarsi, per le donne: prima ci sono meno occasioni di arrivare al vertice, poi, quando l’occasione arriva, la prova può essere più dura perché al compito di guidare l’azienda si aggiunge quello di rimediare a una crisi in corso. La consulente Christina Lindley sentita da "Fast Company" pone la questione in termini concreti: Kress avrà il potere di prendere le decisioni di cui sarà chiamata a rispondere? Parrebbe di no visto che il consiglio ha annunciato che per l’incarico permanente valuterà candidature interne ed esterne.
Gli altri casi, da Boeing a Under Armour
Sempre il "NYT" fa diversi esempi di "glass cliff" recenti: nel marzo 2024 Boeing affidò a Stephanie Pope la divisione aerei commerciali mentre il gruppo cercava di recuperare credibilità sulla sicurezza dei velivoli.
Un anno prima Stephanie Linnartz era arrivata alla guida di Under Armour con il compito di rilanciare il marchio. Poco più di un anno dopo, il fondatore Kevin Plank tornò a fare l’amministratore delegato.
Infine il caso Bed Bath & Beyond, catena statunitense di negozi di articoli per la casa: l’azienda era già in difficoltà quando, nel giugno 2022, affidò a Sue Gove la guida ad interim dopo l’uscita di Mark Tritton. Il consiglio la confermò in ottobre. Sei mesi dopo, nell’aprile 2023, la società chiese la protezione dai creditori. Come Colette Kress a Nvidia, Gove aveva assunto la guida con un mandato temporaneo e una crisi già in corso.