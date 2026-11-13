Se il finale è "girl power": l'ironia tutta al femminile del caso Nvidia

A voler chiudere il cerchio così bene sarebbe stato impossibile. E invece, il caso Nvidia più che una spy story sembra una sceneggiatura degna di Hollywood. Un fondatore-genio con il suo successo planetario, lo scandalo della sua amante e spia cinese che stravolge la narrazione e il colpo di scena con un personaggio rimasto a lungo nell'ombra che regala un gran finale. Solo che non è un film. Jensen Huang lascia il posto a Colette Kress: il board ha deciso di affidare alla direttrice finanziaria (cfo) la carica di ceo ad interim, assicurando di aver avviato la ricerca di un nuovo ceo permanente. Ed è qui che il cerchio si chiude: una donna travolge Jensen Huang e un'altra donna è chiamata a guidare il gruppo nell'era post-Huang. E senza stare a scomodare il karma, diciamo almeno che la sorte è stata decisamente ironica.