Se il finale è "girl power": l'ironia tutta al femminile del caso Nvidia
Una donna al centro della vicenda che ha fatto dimettere Jensen Huang e un'altra pronta a guidare l'azienda che domina il mercato dei chip: più che una spy story sembra una sceneggiatura degna di Hollywooddi Manuela D'Argenio
© Tgcom24
A voler chiudere il cerchio così bene sarebbe stato impossibile. E invece, il caso Nvidia più che una spy story sembra una sceneggiatura degna di Hollywood. Un fondatore-genio con il suo successo planetario, lo scandalo della sua amante e spia cinese che stravolge la narrazione e il colpo di scena con un personaggio rimasto a lungo nell'ombra che regala un gran finale. Solo che non è un film. Jensen Huang lascia il posto a Colette Kress: il board ha deciso di affidare alla direttrice finanziaria (cfo) la carica di ceo ad interim, assicurando di aver avviato la ricerca di un nuovo ceo permanente. Ed è qui che il cerchio si chiude: una donna travolge Jensen Huang e un'altra donna è chiamata a guidare il gruppo nell'era post-Huang. E senza stare a scomodare il karma, diciamo almeno che la sorte è stata decisamente ironica.
L'eterna seconda - Colette Kress è sempre stata lì, dietro le quinte. Nelle grandi aziende c'è spesso una differenza tra chi occupa il centro del palcoscenico e chi tiene in piedi la macchina dietro le quinte. Colette Kress appartiene alla seconda categoria. Entrata in Nvidia nel 2013 dopo importanti esperienze in Microsoft e Cisco, ha accompagnato tutte le tappe decisive dell'ascesa del gruppo: l'espansione dei data center, il boom dell'IA e la trasformazione dell'azienda in uno dei colossi più influenti del pianeta. Per anni è stata la dirigente che parlava agli investitori, spiegava i conti, rassicurava il mercato e traduceva in numeri le intuizioni del fondatore. Meno visibile di Huang, ma decisiva quanto lui nel costruire la credibilità finanziaria del gruppo.
Il ribaltamento dei ruoli - La vera ironia della vicenda è che Nvidia è stata spesso raccontata come il classico trionfo del leader carismatico. Quando però il fondatore vacilla, emerge il valore di chi conosce ogni ingranaggio dell'organizzazione. Per questo gli investitori guardano oggi a Kress non come a una semplice sostituta, ma come alla figura più adatta per garantire continuità in un momento in cui il mercato chiede soprattutto stabilità. Insomma, la donna che per anni ha lavorato nell'ombra si ritrova improvvisamente al centro della scena.
Una storia che finisce dove era iniziata - Come nei migliori film, il finale ribalta la prospettiva iniziale. Per anni Nvidia è sembrata la storia di un uomo solo. Oggi diventa, paradossalmente, una storia di donne. Una donna è al centro della vicenda che ha accelerato l'uscita di scena del fondatore. Un'altra è chiamata a preservare l'eredità dell'azienda che quel fondatore ha costruito. Così, mentre il mondo continua a discutere della caduta di Jensen Huang, il prossimo capitolo del colosso dell'intelligenza artificiale potrebbe appartenere a Colette Kress: il personaggio rimasto per anni fuori dall'inquadratura e che, proprio nell'ultima scena, si ritrova protagonista.