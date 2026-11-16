Un mercato da 17 miliardi di dollari

In Giappone la frutta è una questione di lusso con mele da 80 euro l'una e meloni che costano come un'auto

Una scatola da sette mele della qualità Nanamitsuki battuta a 560 euro alla prima asta di stagione, nell'isola di Hokkaido. E non è un'eccezione

16 Nov 2026 - 14:23
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© japantoday.com | Una cassa di sette mele pregiate coltivate sull'isola principale settentrionale del Giappone, Hokkaido, ha raggiunto l'offerta più alta di 100mila yen alla prima asta dell'anno.
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© japantoday.com | Una cassa di sette mele pregiate coltivate sull'isola principale settentrionale del Giappone, Hokkaido, ha raggiunto l'offerta più alta di 100mila yen alla prima asta dell'anno.

© japantoday.com | Una cassa di sette mele pregiate coltivate sull'isola principale settentrionale del Giappone, Hokkaido, ha raggiunto l'offerta più alta di 100mila yen alla prima asta dell'anno.

In Italia, la frutta è un alimento da consumare velocemente alla scrivania o un modo per chiudere il pasto principale, in Giappone può essere un regalo di lusso, un oggetto di rappresentanza da offrire a un superiore, a un cliente o, addirittura, al primo ministro. Dopo i due meloni venduti al prezzo di un'utilitaria e una cassetta di ciliegie battute a 140 euro l'una, l'ultimo record del mercato delle aste della frutta più pregiata del Paese è stato segnato a Hakodate, nell'isola settentrionale di Hokkaido: centomila yen, equivalenti a circa 565 euro, per una cassetta di sette mele Nanamitsuki, dalla buccia gialla striata di rosso.

Una notizia che, alle nostre latitudini, può sembrare surreale: siamo abituati a comprare la frutta al chilo, magari scegliendo quella in offerta, mentre in Giappone alcuni esemplari vengono trattati come gioielli, confezionati in scatole eleganti e venduti nelle boutique specializzate.

Ma perché la frutta costa così tanto nel Paese? La risposta non sta soltanto nel gusto o nella qualità dei prodotti: c'entrano la cultura del regalo, la ricerca della perfezione, il prestigio sociale e un sistema produttivo (costoso) che trasforma ogni frutto in un pezzo quasi unico.

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Un regalo che comunica prestigio

 Per capire il fenomeno bisogna partire da una differenza culturale: in Giappone la frutta di alta gamma non viene considerata semplicemente un alimento, ma anche un dono di valore. Regalare un melone perfetto o una confezione di fragole selezionate è un modo per esprimere gratitudine, rispetto e attenzione nei confronti di chi lo riceve.

Una tradizione con radici antiche: in passato il cibo veniva offerto agli dei e agli antenati come ringraziamento e auspicio di buoni raccolti. Con il tempo, questa consuetudine si è trasformata in una pratica sociale, legata anche alla costruzione e al mantenimento delle relazioni. Ancora oggi esistono due importanti occasioni dedicate allo scambio di regali: l'Ochugen, a luglio, e l'Oseibo, a dicembre. In queste circostanze si regalano prodotti alimentari di qualità, tra cui proprio la frutta.

Un dono che deve essere adeguato all'occasione e alla persona che lo riceve. A questo si aggiunge l'omotenashi, il concetto giapponese di ospitalità e attenzione verso gli altri. La cura con cui viene scelto e presentato un regalo diventa parte integrante del regalo stesso.

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Frutti selezionati e alti costi di produzione

 Ma il simbolismo non basta a giustificare prezzi simili. Dietro una parte della frutta di lusso giapponese c'è un processo produttivo estremamente laborioso, nel quale ogni dettaglio viene controllato. L'esempio più famoso è quello dei meloni Yubari, coltivati nell'isola di Hokkaido. Per ottenere un prodotto di qualità superiore, i coltivatori lasciano crescere un solo melone per pianta, così da concentrare le risorse disponibili su un unico frutto. Durante i circa tre mesi di maturazione, i meloni vengono controllati continuamente, girati a mano per garantire un'esposizione uniforme alla luce e persino massaggiati dai coltivatori, che utilizzano appositi guanti. Vengono inoltre protetti dalla luce solare diretta. Alla fine, soltanto gli esemplari che rispettano criteri molto rigidi vengono ammessi alla vendita nelle categorie premium: forma perfettamente sferica, reticolo esterno uniforme, peso e caratteristiche qualitative entro parametri prestabiliti. Lo stesso principio vale per altre varietà.

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Le fragole di alta gamma devono rispettare standard di dimensione, colore e dolcezza; gli acini d'uva vengono selezionati per uniformità e aspetto; i manghi devono raggiungere determinati livelli di maturazione e presentare una superficie impeccabile. La produzione limitata e il lavoro manuale fanno il resto: nel Paese i terreni agricoli sono appena un terzo della superficie che servirebbe per produrre in patria il cibo consumato internamente e a questo si aggiunge la drastica contrazione della forza lavoro, con poco più di 1 milione di lavoratori agricoli dall'età media di 69,2 anni (stando ai dati del Ministero dell'agricoltura per il 2024). Non si paga soltanto il sapore, quindi, ma anche - e forse soprattutto - tutto quello che serve per ottenere un frutto esteticamente perfetto e difficilmente replicabile.

Giappone, asta record per due meloni pregiatissimi: pagati 31.300 euro

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Le aste da record

 Le cifre raggiunte alle prime aste stagionali dimostrano quanto questo mercato possa spingersi lontano. Le mele di Hakodate non sono affatto il caso più clamoroso: tra gli episodi più significativi c'è sicuramente quello della vendita - a inizio giugno - di due meloni Yubari al prezzo di oltre 31.400 euro, alla prima asta stagionale di Sapporo. L'acquirente è stata Futami Seika, azienda di distribuzione con sede a Kushiro. A gennaio, invece, all'asta inaugurale del mercato di Tokyo il record è stato delle ciliegie Sato Nishiki: circa 10mila euro per una cassetta, ovvero 140 euro l'una.

Nel 2020 c'era stato poi il caso dell'uva Ruby Roman: coltivata nella prefettura di Ishikawa, questa varietà di uva rossa è diventata uno dei simboli della frutta di lusso giapponese. Un grappolo da circa 900 grammi era stato aggiudicato all'asta per circa 1,2 milioni di yen, equivalenti a 10mila euro circa. Gli acini si distinguono per le dimensioni particolarmente grandi e per gli standard di qualità richiesti. Numeri che vanno letti anche considerando la natura delle aste inaugurali: spesso non rappresentano il prezzo a cui la frutta viene venduta normalmente durante la stagione. Sono eventi simbolici e mediatici, nei quali aziende e grossisti si contendono i primi prodotti disponibili, anche per ottenere visibilità e associare il proprio nome a un prodotto d'eccellenza.

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Non tutta frutta da gioielleria

 Attenzione, però, a non pensare che in Giappone ogni mela costi 80 euro o che per comprare delle fragole serva un piccolo patrimonio. Esiste una differenza sostanziale tra la frutta destinata al consumo quotidiano e quella selezionata per il mercato del lusso. Secondo i dati riportati da Cookist, una confezione ordinaria di fragole in un supermercato di Tokyo può costare tra i 450 e i 650 yen, cioè circa 2,50-3,50 euro. Le versioni più ricercate possono arrivare a 30 euro per 15 pezzi, mentre per le varietà super premium il prezzo di un singolo frutto può superare gli 8 euro.

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La frutta di lusso viene invece venduta in negozi specializzati, spesso storici, dove l'esposizione ricorda quella di una gioielleria. Un esempio è Sembikiya, fondata nel 1834 a Tokyo, considerata una delle boutique più famose del settore. Qui i frutti vengono esposti singolarmente o in confezioni curate nei minimi particolari, con prezzi che riflettono la selezione, la rarità e il valore simbolico del prodotto.

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Un mercato da oltre 17 miliardi

 Dietro questa passione esiste anche un settore economico di dimensioni considerevoli. Secondo le stime di Mordor Intelligence, il mercato giapponese della frutta fresca raggiungerà nel 2026 un valore di 17,07 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a 21,28 miliardi entro il 2031. Si tratta del mercato complessivo, non soltanto del segmento di lusso. La produzione di alta gamma rappresenta una parte particolare di questo sistema, ma contribuisce a valorizzare le varietà locali e a promuovere interi territori. Il melone Yubari, per esempio, è diventato un simbolo dell'Hokkaido, mentre le ciliegie Sato Nishiki sono strettamente associate alla prefettura di Yamagata. Le aste, inoltre, funzionano come una vetrina internazionale: un'aggiudicazione da decine di migliaia di euro produce titoli sui giornali, visibilità per i produttori e curiosità nei confronti delle specialità regionali.

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