Dietro questa passione esiste anche un settore economico di dimensioni considerevoli. Secondo le stime di Mordor Intelligence, il mercato giapponese della frutta fresca raggiungerà nel 2026 un valore di 17,07 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a 21,28 miliardi entro il 2031. Si tratta del mercato complessivo, non soltanto del segmento di lusso. La produzione di alta gamma rappresenta una parte particolare di questo sistema, ma contribuisce a valorizzare le varietà locali e a promuovere interi territori. Il melone Yubari, per esempio, è diventato un simbolo dell'Hokkaido, mentre le ciliegie Sato Nishiki sono strettamente associate alla prefettura di Yamagata. Le aste, inoltre, funzionano come una vetrina internazionale: un'aggiudicazione da decine di migliaia di euro produce titoli sui giornali, visibilità per i produttori e curiosità nei confronti delle specialità regionali.