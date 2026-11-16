Le fragole di alta gamma devono rispettare standard di dimensione, colore e dolcezza; gli acini d'uva vengono selezionati per uniformità e aspetto; i manghi devono raggiungere determinati livelli di maturazione e presentare una superficie impeccabile. La produzione limitata e il lavoro manuale fanno il resto: nel Paese i terreni agricoli sono appena un terzo della superficie che servirebbe per produrre in patria il cibo consumato internamente e a questo si aggiunge la drastica contrazione della forza lavoro, con poco più di 1 milione di lavoratori agricoli dall'età media di 69,2 anni (stando ai dati del Ministero dell'agricoltura per il 2024). Non si paga soltanto il sapore, quindi, ma anche - e forse soprattutto - tutto quello che serve per ottenere un frutto esteticamente perfetto e difficilmente replicabile.