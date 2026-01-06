Giappone, ciliegie da record: vendute a 140 euro l'una

Una cassetta di qualità pregiata acquistata per circa 10mila euro al mercato di Toyosu, nel nordest del Paese
© Ansa
Nuovo record per le pregiate ciliegie giapponesi "Sato Nishiki", della prefettura nordorientale di Yamagata: una cassetta è stata venduta a 1,8 milioni di yen al mercato di Toyosu, equivalenti a circa 9.850 euro. Vale a dire: 140 euro per ogni singolo pezzo. Nella città di Tendo, il cuore della produzione nazionale di ciliegie, un'altra cassetta da 68 frutti è stata aggiudicata per 1,55 milioni di yen, nuovo primato locale.
Queste ciliegie sono vendute in occasioni di aste che non rappresentano il prezzo medio al consumo, ma fungono da termometro del prestigio delle eccellenze. I frutti, che saranno commercializzati online, sono destinati a un mercato di nicchia, sensibile alla qualità di alta gamma, e rappresentano il simbolo del lusso che caratterizza questi prodotti in Giappone. "Quest'anno la gestione è stata particolarmente difficile a causa del meteo instabile. Vogliamo impegnarci al massimo per offrire un prodotto che soddisfi i nostri clienti", ha dichiarato Kenichi Mannen, vicedirettore commerciale di Ja Tendo Foods, l'azienda agricola che si è aggiudicata l'asta locale.
Il loro debutto sul mercato è arrivato in anticipo rispetto alla tradizionale maturazione, che avviene di solito all'inizio dell'estate, grazie a una coltivazione definita "forzata": come spiegano i media locali, si tratta di una tecnica che alterna un periodo di refrigerazione degli alberi, simulando l'inverno, seguito da una crescita protetta dei frutti in serra.