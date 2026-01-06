Giappone, ciliegie da record: vendute a 140 euro l'una

Queste ciliegie sono vendute in occasioni di aste che non rappresentano il prezzo medio al consumo, ma fungono da termometro del prestigio delle eccellenze. I frutti, che saranno commercializzati online, sono destinati a un mercato di nicchia, sensibile alla qualità di alta gamma, e rappresentano il simbolo del lusso che caratterizza questi prodotti in Giappone. "Quest'anno la gestione è stata particolarmente difficile a causa del meteo instabile. Vogliamo impegnarci al massimo per offrire un prodotto che soddisfi i nostri clienti", ha dichiarato Kenichi Mannen, vicedirettore commerciale di Ja Tendo Foods, l'azienda agricola che si è aggiudicata l'asta locale.