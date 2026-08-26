Il Sushi Bus parte dal parcheggio di Kajibashi, nelle vicinanze della stazione di Tokyo, e non segue un itinerario tradizionale con una destinazione finale. L'obiettivo è piuttosto offrire un tour panoramico durante il quale mangiare e osservare la capitale. Il viaggio dura circa 70 minuti e prevede sushi a volontà direttamente dal nastro trasportatore. Tra le zone che possono rientrare nel percorso ci sono alcune delle mete più conosciute di Tokyo, come Ginza, Shibuya e Asakusa, anche se l'itinerario può variare.