Visitare Tokyo senza rinunciare al sushi è possibile, ma farlo mentre la città scorre fuori dal finestrino è decisamente più insolito. È questa l'idea alla base del nuovo Sushi Bus, un autobus turistico progettato per trasformare il viaggio attraverso la capitale giapponese in un'esperienza gastronomica. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Sushi Bus Co. e Willer Across, società specializzata negli autobus-ristorante. Il risultato è un mezzo a due piani, concepito come una vera sala da pranzo itinerante, con il sushi servito direttamente a bordo.
Un nastro trasportatore al secondo piano
La caratteristica più curiosa del Sushi Bus è il suo funzionamento. La cucina si trova al piano inferiore, mentre al piano superiore, dove siedono i passeggeri, è stato installato un autentico nastro trasportatore per il sushi. I piatti appena preparati vengono trasferiti dalla cucina al piano superiore attraverso un piccolo ascensore. In questo modo il servizio può continuare durante il tragitto, senza trasformare l'autobus in una semplice navetta con qualche pietanza a bordo. Il mezzo è inoltre aperto nella parte superiore, permettendo ai passeggeri di vivere il percorso con una visuale più ampia sulla città.
70 minuti tra sushi e luoghi simbolo di Tokyo
Il Sushi Bus parte dal parcheggio di Kajibashi, nelle vicinanze della stazione di Tokyo, e non segue un itinerario tradizionale con una destinazione finale. L'obiettivo è piuttosto offrire un tour panoramico durante il quale mangiare e osservare la capitale. Il viaggio dura circa 70 minuti e prevede sushi a volontà direttamente dal nastro trasportatore. Tra le zone che possono rientrare nel percorso ci sono alcune delle mete più conosciute di Tokyo, come Ginza, Shibuya e Asakusa, anche se l'itinerario può variare.
Quanto costa il Sushi Bus?
Il servizio è pensato per gruppi molto piccoli: il mezzo dispone infatti di 20 posti. Le partenze previste sono cinque al giorno, alle 11, 13, 15, 17 e 19. Il prezzo dell'esperienza è di 16.000 yen a persona (circa 86 euro), una cifra che la colloca decisamente nella fascia delle attrazioni turistiche più particolari e costose. Il biglietto, però, comprende l'esperienza gastronomica e il tour della città, con la possibilità di mangiare sushi dal nastro durante il viaggio.
Due anni e mezzo di test per far viaggiare il sushi
Portare un nastro trasportatore su un autobus in movimento si è rivelato uno degli aspetti tecnicamente più complessi del progetto. Lo sviluppo del Sushi Bus è durato circa due anni e mezzo, partendo da un'idea illustrata nel 2024. Uno dei problemi principali era evitare che i piatti si spostassero o cadessero durante le frenate e le curve. Per questo sono stati effettuati numerosi test insieme a un'azienda giapponese specializzata nella produzione di sistemi per sushi a nastro, verificando il comportamento delle pietanze anche nelle situazioni di guida più movimentate.
Da Tokyo a Kyoto e Osaka?
Il Sushi Bus debutta inizialmente con un solo veicolo nella capitale. Il mezzo deriva dalla flotta di autobus-ristorante di Willer Group, che in Giappone conta attualmente cinque veicoli di questo tipo. Se l'esperimento avrà successo, il progetto potrebbe però uscire dai confini di Tokyo e arrivare anche in altre importanti destinazioni turistiche giapponesi, tra cui Kyoto e Osaka.