LA NOVITA'

Tokyo, sul Sushi Bus per mangiare in un ristorante su due piani mentre si gira la città

L'esperienza di 70 minuti permette di consumare un pasto, mentre si osservano alcuni dei luoghi più iconici della capitale giapponese

26 Ago 2026 - 12:59
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Visitare Tokyo senza rinunciare al sushi è possibile, ma farlo mentre la città scorre fuori dal finestrino è decisamente più insolito. È questa l'idea alla base del nuovo Sushi Bus, un autobus turistico progettato per trasformare il viaggio attraverso la capitale giapponese in un'esperienza gastronomica. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Sushi Bus Co. e Willer Across, società specializzata negli autobus-ristorante. Il risultato è un mezzo a due piani, concepito come una vera sala da pranzo itinerante, con il sushi servito direttamente a bordo.

Google Preferred Site

Un nastro trasportatore al secondo piano

 La caratteristica più curiosa del Sushi Bus è il suo funzionamento. La cucina si trova al piano inferiore, mentre al piano superiore, dove siedono i passeggeri, è stato installato un autentico nastro trasportatore per il sushi. I piatti appena preparati vengono trasferiti dalla cucina al piano superiore attraverso un piccolo ascensore. In questo modo il servizio può continuare durante il tragitto, senza trasformare l'autobus in una semplice navetta con qualche pietanza a bordo. Il mezzo è inoltre aperto nella parte superiore, permettendo ai passeggeri di vivere il percorso con una visuale più ampia sulla città.

Leggi anche

Giappone, nei cantieri arriva il frigorifero per persone per combattere il caldo

Tormenta i vicini con chitarra e musica a tutto volume per sette anni: arrestato 61enne a Kyoto

70 minuti tra sushi e luoghi simbolo di Tokyo

 Il Sushi Bus parte dal parcheggio di Kajibashi, nelle vicinanze della stazione di Tokyo, e non segue un itinerario tradizionale con una destinazione finale. L'obiettivo è piuttosto offrire un tour panoramico durante il quale mangiare e osservare la capitale. Il viaggio dura circa 70 minuti e prevede sushi a volontà direttamente dal nastro trasportatore. Tra le zone che possono rientrare nel percorso ci sono alcune delle mete più conosciute di Tokyo, come Ginza, Shibuya e Asakusa, anche se l'itinerario può variare.

Leggi anche

Giappone, per la prima volta una sindaca chiede il congedo di maternità

Dress code di stagione: a Tokyo autorizzati i bermuda negli uffici pubblici ma è polemica

Quanto costa il Sushi Bus?

 Il servizio è pensato per gruppi molto piccoli: il mezzo dispone infatti di 20 posti. Le partenze previste sono cinque al giorno, alle 11, 13, 15, 17 e 19. Il prezzo dell'esperienza è di 16.000 yen a persona (circa 86 euro), una cifra che la colloca decisamente nella fascia delle attrazioni turistiche più particolari e costose. Il biglietto, però, comprende l'esperienza gastronomica e il tour della città, con la possibilità di mangiare sushi dal nastro durante il viaggio.

Leggi anche

Giappone, lo sleep tourism conquista gli hotel: così il sonno diventa un viaggio su misura

Giappone, nei cantieri arriva il frigorifero per persone per combattere il caldo

Due anni e mezzo di test per far viaggiare il sushi

 Portare un nastro trasportatore su un autobus in movimento si è rivelato uno degli aspetti tecnicamente più complessi del progetto. Lo sviluppo del Sushi Bus è durato circa due anni e mezzo, partendo da un'idea illustrata nel 2024. Uno dei problemi principali era evitare che i piatti si spostassero o cadessero durante le frenate e le curve. Per questo sono stati effettuati numerosi test insieme a un'azienda giapponese specializzata nella produzione di sistemi per sushi a nastro, verificando il comportamento delle pietanze anche nelle situazioni di guida più movimentate.

Da Tokyo a Kyoto e Osaka?

 Il Sushi Bus debutta inizialmente con un solo veicolo nella capitale. Il mezzo deriva dalla flotta di autobus-ristorante di Willer Group, che in Giappone conta attualmente cinque veicoli di questo tipo. Se l'esperimento avrà successo, il progetto potrebbe però uscire dai confini di Tokyo e arrivare anche in altre importanti destinazioni turistiche giapponesi, tra cui Kyoto e Osaka.

Ti potrebbe interessare

videovideo
giappone
bus
ristorante
sushi

Sullo stesso tema