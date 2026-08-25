Il principio è semplice: una volta entrati nella cabina, il sistema convoglia aria raffreddata fino a circa 5 gradi sul corpo della persona. Non è quindi l'intero ambiente a essere portato a temperature così basse: sono i getti d'aria a favorire un raffreddamento rapido del lavoratore. L'effetto può arrivare in pochi minuti. In un magazzino di Osaka, per esempio, un dipendente ha raccontato che una permanenza di appena un paio di minuti è stata sufficiente per asciugare il sudore e recuperare una sensazione di benessere. La cabina viene utilizzata soprattutto durante le pause, quando il corpo ha bisogno di abbassare rapidamente la propria temperatura. Un altro aspetto pensato per evitare un uso prolungato è lo spegnimento automatico dopo 20 minuti.