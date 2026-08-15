Tormenta i vicini con chitarra e musica a tutto volume per sette anni: arrestato 61enne a Kyoto

Era diventato il terrore dei vicini di casa, che ha tormentato per quasi un decennio con la sua chitarra e la sua musica sempre e costantemente a tutto volume. Ora è stato arrestato. È quanto accaduto a Kyoto, in Giappone, in una vicenda che ha come protagonista Kazunori Yokoi, 61 anni. Solo le forze dell'ordine sono riuscite a fermarlo: a nulla sono servite le ripetute lamentele presentate nel corso degli anni dai residenti, alcuni dei quali hanno pure subito gravi danni all'apparato uditivo.