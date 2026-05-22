Giappone, asta record per due meloni pregiatissimi: pagati 31.300 euro

© Afp
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Quando si tratta di pagare la frutta a peso d'oro, il Giappone non è secondo a nessuno. Un uomo "fortunato" si è aggiudicato due meloni pregiati, coltivati nell'isola di Hokkaido, per il prezzo record di 5,8 milioni di yen, corrispondenti all'incirca a 31.300 euro. Una cifra che gli ha permesso di superare il record storico di 5 milioni, segnato da un altro acquirente nel 2019.
A comprare i due meloni della varietà cantalupo, famosi per la polpa dolcissima, è stata la Futami Seika, un grossista di frutta che ha sede a Kushiro. I frutti saranno poi esposti in uno dei suoi supermercati di Tokyo fino a domenica. Secondo le aziende agricole di Hokkaido, quest'anno saranno spedite 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen, o 11,5 milioni di euro.