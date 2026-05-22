Giappone, asta record per due meloni pregiatissimi: pagati 31.300 euro

A comprare i due meloni della varietà cantalupo, famosi per la polpa dolcissima, è stata la Futami Seika, un grossista di frutta che ha sede a Kushiro. I frutti saranno poi esposti in uno dei suoi supermercati di Tokyo fino a domenica. Secondo le aziende agricole di Hokkaido, quest'anno saranno spedite 3.086 tonnellate di meloni per un valore di circa 2,12 miliardi di yen, o 11,5 milioni di euro.