Una maggiore presenza è prevista anche da Deloitte Italia, dove un accordo interno valido per circa 15mila dipendenti, stabilisce dal 1° dicembre 2026 almeno due o tre giorni alla settimana negli uffici o presso i clienti, a seconda della società. Sono previste deroghe per alcune categorie di lavoratori e periodi di maggiore flessibilità durante l'estate e le festività.



In Capgemini Italia, invece, dopo una lunga trattativa sindacale, è stato raggiunto nel luglio 2025 un accordo che prevede almeno sei giornate mensili in presenza, con agevolazioni per chi vive lontano dalla sede e per chi ha particolari esigenze familiari. Anche Novomatic Italia ha proposto una riduzione delle giornate da remoto, da nove a sei al mese per le attività ordinarie e da diciotto a dodici per alcune funzioni informatiche e online. In Coop Alleanza 3.0 è aperto il confronto su una proposta che prevede dodici giornate mensili fino a maggio 2027, destinate successivamente a scendere a dieci.