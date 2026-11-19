A misurare questa vera e propria febbre, trasversale a più generazioni, è un'indagine condotta da Skuola.net, che negli scorsi giorni ha intercettato un campione di 1.000 persone - dai Millennial alla Generazione Alpha, passando per la Z - per capire come ci si stava preparando al grande evento. Che, tuttavia, non viene del tutto compreso da chi ne resta fuori: il 27% si mostra critico, bollando l'evento come una "follia collettiva" esagerata che rischia di incentivare l'alienazione e l'isolamento dei singoli, mentre un ulteriore 21% si dice preoccupato per i messaggi veicolati dal gioco, ritenendo diseducativa l'esaltazione delle condotte criminali e violente che lo animano.