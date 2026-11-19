Febbre GTA VI: un gamer su due disposto a rinunciare al sonno e a saltare scuola o lavoro
Debutta il titolo più atteso del decennio: ragazzi nettamente più impazienti delle ragazze. Ma l'opinione pubblica si divide tra entusiasmo e scetticismo sui contenuti violenti del videogioco
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La febbre da Grand Theft Auto VI - il videogioco più atteso degli ultimi anni - ha contagiato anche il nostro Paese: non solo i gamer, anche politici e istituzioni non hanno fatto mancare post a tema GTA VI. Ma al di là del trend social c'è molto di più: la metà degli appassionati della saga - che a loro volta rappresentano circa la metà dei gamer abituali - hanno già pianificato un tour de force a partire dal 19 novembre - data di lancio ufficiale - attraverso l'isolamento totale (19%) con tanto di ferie/assenze strategiche da scuola/università/lavoro oppure la privazione del sonno pur di non rinunciare a nessun impegno (27%).
A misurare questa vera e propria febbre, trasversale a più generazioni, è un'indagine condotta da Skuola.net, che negli scorsi giorni ha intercettato un campione di 1.000 persone - dai Millennial alla Generazione Alpha, passando per la Z - per capire come ci si stava preparando al grande evento. Che, tuttavia, non viene del tutto compreso da chi ne resta fuori: il 27% si mostra critico, bollando l'evento come una "follia collettiva" esagerata che rischia di incentivare l'alienazione e l'isolamento dei singoli, mentre un ulteriore 21% si dice preoccupato per i messaggi veicolati dal gioco, ritenendo diseducativa l'esaltazione delle condotte criminali e violente che lo animano.
Per giocare subito ci si è mossi in anticipo - Un dato su tutti dà la perfetta misura del fenomeno: il 51% dei gamer abituali è un appassionato della saga, giunta ormai al sesto episodio dopo una lunga attesa di 13 anni dal rilascio di quello precedente. E per non farsi cogliere impreparati di fronte a un titolo dal peso record di oltre 210 GB, ben il 28% si è premurato di effettuare il pre-ordine con largo anticipo e di avviare l’imponente download - che ha richiesto parecchie ore per essere completato - per impugnare il controller fin dal primo minuto.
Aggiungendo, poi, quel 9% che ha detto, forse per tradizione, di procedere all’acquisto nel giorno esatto dell’uscita, stiamo parlando di quasi 4 appassionati su 10 che non perderanno tempo per entrare nuovamente nell’atmosfera di Vice City, la gemella digitale di Miami, in cui è ambientato il gioco.
Un “gioco da ragazzi”: l’hype svela un netto divario di genere - Che GTA VI giochi un campionato a sé nel panorama dei videogiochi, lo si capisce anche da un altro elemento. Sebbene ormai il settore sia popolato in modo trasversale da ragazzi e ragazze, l’hype per il nuovo capitolo ambientato a Vice City rivela una netta polarizzazione di genere. L'ansia acuta da lancio, infatti, si dimostra una prerogativa marcatamente maschile.
Mettendo a confronto le risposte degli appassionati, la quota di chi ha vissuto l'attesa al massimo livello tocca il 24% tra i maschi, contro appena il 5% registrato tra le ragazze. Inoltre, se tra i ragazzi un altro 8% attende "molto" l'uscita e il 33% "il giusto", sul versante femminile la stragrande maggioranza si dichiara del tutto immune al fascino di questo titolo: ben due ragazze su tre (67%) affermano di provare poco o nessun interesse, una percentuale di disinteresse che tra i coetanei maschi si ferma al 35%.
La strategia dei gamer: tra chi scende subito in pista e chi aspetta i saldi - Ma, come detto, non tutti i videogiocatori hanno deciso di “cadere nella rete” fin dal primo giorno. A fronte di un complessivo 37% che si è mobilitato per accedere subito, la metà esatta (50%) ha scelto una condotta attendista, decidendo di rimandare la spesa a momenti successivi, magari in attesa dei primi sconti stagionali o dell'uscita della versione per pc (prevista per il prossimo anno). A chiudere il quadro dei gamer, un restante 13% che esclude categoricamente il gioco dai propri piani di spesa.
Così come, anche sul piano della conciliazione tra svago e doveri quotidiani, resiste una fazione che predilige la moderazione: il 36% assicura che giocherà con misura, lasciando la precedenza assoluta a studio, impiego e relazioni sociali, mentre un 19% rifiuta la logica delle maratone e si dedicherà al joypad unicamente nei momenti liberi.
I segreti del mito: nostalgia generazionale, marketing e realismo - Tuttavia, è innegabile che l'attenzione mediatica e commerciale generata dall’uscita di GTA VI sia stata capace di travalicare i confini del mondo videoludico, fino a diventare un fenomeno di costume collettivo. Come è potuto accadere? Interrogati sul segreto di un successo così clamoroso, gli intervistati individuano prima di tutto una radice identitaria ed emotiva.
Per la maggior parte (39%) dei giovani appassionati di videogames, la sua forza trainante risiede nell'effetto nostalgia e nel valore di status symbol generazionale: secondo questa visione, la saga viene percepita come una pietra miliare che ha accompagnato la crescita personale e l'adolescenza di tantissime persone (basti pensare che il primo GTA risale al 1997).
Seguono, appaiate al 22%, due ragioni complementari: da una parte il marketing perfetto imbastito degli sviluppatori, maestri nell'alimentare l'attesa centellinando i dettagli per anni, e dall'altra l'innovazione tecnica e il realismo grafico che porta con sé ogni nuovo appuntamento con il gioco, con la capacità di creare mondi virtuali senza precedenti. Il restante 17%, infine, riconduce il fascino del brand al semplice e puro bisogno di evasione, inteso come ricerca di uno spazio virtuale in cui sperimentare libertà, trasgressione e fuga dalle regole della quotidianità.