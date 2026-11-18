All'estremo opposto, tra i giovani adulti (18-24 anni) il consenso a uno stop senza appello, per tutti i social, sale fino al 71%. Una tendenza al plebiscito, la loro, che può essere letta in due modi: da un lato, i maggiorenni sono ormai fuori dal raggio d'azione del divieto e possono permettersi di affrontare la questione a cuor leggero; dall'altro, rappresenta la testimonianza di chi è già passato attraverso una vita digitale priva di regole - sperimentandone in prima persona opportunità ma anche rischi ed eccessi - e crede che paletti chiari possano aiutare i più piccoli a vivere un'esperienza online più sana e protetta. Infine, tra chi è in piena adolescenza (14-17 anni), il consenso per la linea dura si attesta a una via di mezzo (57%).