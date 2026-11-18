Social network, 6 giovani su 10 favorevoli al limite di età generale per l’accesso. Apertura anche a regole su IA, chat e giochi online
Mentre sembra in dirittura d’arrivo la legge sul divieto di accesso ai social per i minori, i diretti interessati sorprendono tutti: non solo approvano le restrizioni, ma chiedono paletti anche per chatbot, videogiochi, piattaforme video e app di messaggistica. Privacy condizione inderogabile
© Istockphoto
Il confronto politico e parlamentare sull'introduzione di una soglia anagrafica minima per l'accesso ai social network - riacceso da un emendamento all’ultimo Decreto Sicurezza, che punta a renderla effettiva per legge, fissandola tra i 13 e i 16 anni, a seconda dei casi - trova una sponda del tutto inattesa proprio tra chi quegli ambienti li frequenta ogni giorno.
Contrariamente al cliché che vorrebbe gli adolescenti arroccati nella difesa a oltranza della navigazione senza vincoli, le nuove generazioni si dicono in larga parte d’accordo con l’eventuale provvedimento. A rivelarlo è un'indagine condotta da Skuola.net su un campione di 1.000 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 24 anni.
Infatti, ben 9 giovani su 10 (93%) sono complessivamente favorevoli a fissare un limite d'età per “vivere” le piattaforme. Nello specifico, il 61% si dice d'accordo su tutta la linea, a cui si aggiunge un 32% favorevole ma con una distinzione, ossia applicando il filtraggio solo ai canali considerati meno idonei ai più piccoli. Soltanto un residuale 7%, però, boccia del tutto l'ipotesi di una regolamentazione.
Dietro questa compattezza di facciata, tuttavia, il dato numerico nasconde sfumature psicologiche contrastanti a seconda dell'età degli intervistati. Tra i preadolescenti (10-13 anni) l’apprezzamento per il divieto generalizzato si ferma al 50%, mentre un consistente 42% vorrebbe restrizioni solo su alcune piattaforme.
Una percentuale fisiologicamente più bassa, questa, determinata dal fatto che i giovanissimi sarebbero i primi a essere direttamente colpiti e privati di strumenti che ormai utilizzano quotidianamente e per molte ore al giorno. Il dato, comunque, resta straordinariamente alto: persino tra chi rischierebbe di vedersi escluso, la metà approva il blocco totale.
All'estremo opposto, tra i giovani adulti (18-24 anni) il consenso a uno stop senza appello, per tutti i social, sale fino al 71%. Una tendenza al plebiscito, la loro, che può essere letta in due modi: da un lato, i maggiorenni sono ormai fuori dal raggio d'azione del divieto e possono permettersi di affrontare la questione a cuor leggero; dall'altro, rappresenta la testimonianza di chi è già passato attraverso una vita digitale priva di regole - sperimentandone in prima persona opportunità ma anche rischi ed eccessi - e crede che paletti chiari possano aiutare i più piccoli a vivere un'esperienza online più sana e protetta. Infine, tra chi è in piena adolescenza (14-17 anni), il consenso per la linea dura si attesta a una via di mezzo (57%).
La richiesta di tutele estesa a IA, scommesse e gaming
La vera sorpresa dell'indagine, però, risiede nel fatto che i giovani non circoscrivono il bisogno di protezione alle sole bacheche online. Se il legislatore concentra la propria attenzione su feed e video brevi, i ragazzi allargano lo sguardo all'intero ecosistema tecnologico. Anche di fronte all'ipotesi di istituire soglie d’accesso e paletti per i chatbot di Intelligenza Artificiale generativa, i siti di giochi e scommesse online o le applicazioni di messaggistica istantanea, il consenso resta plebiscitario: il 90% degli intervistati si dice favorevole a introdurre qualche forma di tutela.
In questo caso, la platea complessiva si divide quasi equamente tra chi ritiene che un'età minima serva “assolutamente”, a prescindere dal servizio (46%) e chi preferirebbe circoscriverla alle applicazioni e ai contesti potenzialmente più rischiosi (44%). Ma, di nuovo, le divergenze per età riflettono il diverso vissuto quotidiano: tra i 10-13enni è il 54% a voler circoscrivere i divieti unicamente alle App ritenute più pericolose, preservando l'accesso al resto. Al contrario, tra i 18-24enni la maggioranza assoluta (56%) invoca regole rigorose e generalizzate per l'intero panorama digitale.
Il messaggio, a ogni modo, è chiaro: la vulnerabilità online non si esaurisce nello scorrimento passivo di un video, ma investe ambienti complessi e interattivi capaci di catturare attenzione, dati ed emotività.
Qual è la soglia giusta?
Definito il principio, resta da stabilire su quale cifra anagrafica tracciare la linea di confine. I giovani, su questo tema, dimostrano un approccio estremamente concreto e pragmatico, respingendo tanto l'idea del "liberi tutti" quanto quella di una chiusura rigida fino alla maggiore età. La stragrande maggioranza (76%) individua infatti la fascia d'età più idonea tra i 14 e i 16 anni.
Nel dettaglio, lo spartiacque che raccoglie il consenso più elevato è la soglia dei 14 anni (scelta dal 33% degli intervistati), seguita dai 15 anni (22%) e dai 16 anni (21%). Chi vorrebbe rimandare l'accesso ai 18 anni si ferma ad appena il 5%, mentre un marginale 3% auspica un debutto libero prima dei 13 anni.
E osservando le risposte per fasce d'età emerge un andamento singolare. Se gli adolescenti e i giovani adulti convergono compatti sui 14 anni come confine naturale (indicato dal 35% dei 14-17enni e dal 34% dei 18-24enni), tra i preadolescenti di 10-13 anni le due opzioni più votate sono i 16 anni (24%) e, a seguire, i 13 anni (21%). Si assiste così a una duplice dinamica interna alla categoria che subirebbe di più la legge: da una parte chi vorrebbe anticipare l'accesso alla propria età attuale per non sentirsi escluso, dall'altra una quota consistente di giovanissimi che, con sorprendente maturità, ammette di preferire un'attesa più lunga prima di esporsi alle dinamiche adulte della rete.
Sì alla verifica dell'età, privacy vincolo inderogabile
Oltre a stabilire un'età minima sulla carta, occorre poi renderla efficace nella pratica. Sul fronte degli strumenti tecnici di controllo, il 78% dei giovani si dice d'accordo con l'introduzione di sistemi di verifica dell'età (age verification) per accedere ai servizi digitali, specie in presenza di contenuti sensibili (36% molto favorevole, 42% abbastanza).
Tuttavia, questo via libera non è affatto incondizionato: per il 54% dei giovani la disponibilità a sottoporsi a una verifica dell'identità sussiste solo a fronte di garanzie ferree sulla tutela della propria privacy e dei dati personali. A dichiararsi sereno senza riserve è il 32%, mentre il 14% prova un netto disagio.