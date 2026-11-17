"Non siamo in una gara, accettateci per come siamo": più di 7 studenti su 10 vivono sotto pressione o scarichi di energia
Un'indagine di Skuola.net in occasione della Giornata internazionale degli Studenti svela lo stato emotivo che si respira tra i banchi, tra ansia da prestazione, paura del giudizio e la ricerca di relazioni autentiche
© Istockphoto
Meno giudizi netti e più comprensione, ma anche più strumenti per affrontare la vita a partire dall'educazione al benessere emotivo come anche quella finanziaria e l'orientamento su cosa concretamente fare dopo gli studi: è quello che chiedono alla scuola gli studenti di oggi. Perché il sistema formativo, al contrario, tende piuttosto a mettere sotto pressione: la maggior parte degli alunni si sente "in buffering" (43%), costantemente stanco e prosciugato di ogni energia mentale, oppure "under pressure" (33%), schiacciato dal peso insostenibile dell'ansia e delle aspettative. Solo una sparuta minoranza può dichiararsi nel "chill" (16%), ossia sereno e in grado di gestire con equilibrio le diverse dimensioni della quotidianità.
Allo stesso tempo, il sistema non insegna neanche a maneggiare soft skills (competenze di base), che purtroppo cominci a capire che sono fondamentali nella vita, insieme chiaramente all’italiano e alla matematica, solo in corso d’opera: il risultato è un’ansia generalizzata. A segnalare tutto ciò è una ricerca condotta da Skuola.net - su un campione di 1.700 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni - che in occasione della Giornata Internazionale degli Studenti (17 novembre) mette a nudo la condizione emotiva di chi attualmente siede dietro un banco.
Proprio partendo da questo quadro, si comprende meglio perché, dovendo scegliere tra quattro messaggi motivazionali che vorrebbero sentirsi ripetere più spesso, solo il 16% degli intervistati trova stimolante il vecchio adagio "Impegnati e vedrai i risultati". Invece, 4 su 10 (38%) indicano senza esitazione: "Sii te stesso, vai bene così come sei". A questo si aggiunge un ulteriore 25% che implora una tregua: "Prenditi il tuo tempo, non è una gara", mentre il 21% vorrebbe sentirsi ricordare che mente e corpo formano un'unità inscindibile di cui avere cura e quindi "non si possono passare intere giornate sui libri senza aver tempo ad esempio per l'attività fisica".
Il cortocircuito quotidiano: tra ansia e isolamento digitale - Per gli studenti di oggi, dunque, è come se i ritmi e le richieste della vita scolastica stessero trasformando la quotidianità in una corsa a ostacoli. L'indagine documenta chiaramente la condizione di stress cronico che pervade gli adolescenti: ben 6 su 10 affermano di essersi sentiti - solo nei trenta giorni precedenti alla rilevazione - spesso (41%) o addirittura sempre (20%) sopraffatti dall’ansia o dallo stress.
Solamente il 3% dichiara di non aver mai sperimentato questo senso di oppressione, mentre il 7% lo vive raramente e il 29% a periodi alterni. A riprova della delicatezza del tema, intervengono anche i meccanismi di reazione e di difesa adottati dai più giovani di fronte a un simile carico emotivo. Quando la tensione sale oltre il livello di guardia, la principale valvola di sfogo - così per più di 1 studente su 5 (21%) - è l'isolamento digitale, che si traduce nel rifugiarsi passivamente tra social network, videogiochi online, video o piattaforme di intelligenza artificiale per fuggire dalla realtà.
Un altro 16% ammette di sfogare lo stress nella frustrazione, prendendosela con se stesso o con le persone care che lo circondano, mentre il 13% cerca oblio nel sonno prolungato e l'8% nell'assunzione consolatoria di cibo. Di contro, le vie di compensazione più costruttive e sane faticano a emergere: solo il 15% riesce a canalizzare il sovraccarico principalmente nello sport e nel movimento all'aperto, e un identico 15% cerca conforto nelle relazioni umane, confidandosi con gli amici o con il proprio partner.
La ricerca di autenticità si scontra con la paura del giudizio - A generare questo continuo stato di allerta, peraltro, non sono soltanto le verifiche o le interrogazioni sul registro. Ci si mettono - spesso in maniera prevalente - pure le dinamiche relazionali che si intrecciano dentro e fuori le aule scolastiche. Nel rapporto con i propri pari, ad esempio, ben 6 studenti su 10 (59%) confessano che il fardello più pesante è rappresentato dalla paura costante del giudizio e dal terrore di non essere all’altezza delle aspettative altrui.
Un timore che supera di gran lunga la competizione e l'invidia per il rendimento scolastico o lo stile di vita degli altri, comunque percepite con forza dal 20% dei ragazzi. Mentre appena il 16% dichiara di sentirsi pienamente a proprio agio e spontaneo in mezzo alla gente. Non sorprende, perciò, che alla domanda su cosa conti davvero in un'amicizia, quasi la metà degli studenti (47%) indichi come valore prioritario assoluto l'autenticità, intesa come la possibilità preziosa di mostrarsi esattamente per ciò che si è, senza filtri e senza il timore di essere derisi o giudicati.
Seguono la lealtà e la fedeltà nel tempo (22%), il bisogno di supporto emotivo e ascolto nei momenti di buio (15%) e la voglia di condividere attività e divertimento (15%). I giovani, dunque, non chiedono popolarità, ma spazi relazionali sicuri in cui potersi togliere la maschera sociale.
La frattura con il mondo adulto - E se tra compagni si cammina spesso sul filo dell'insicurezza, anche il dialogo intergenerazionale con genitori e insegnanti appare altrettanto compromesso. Gli adolescenti percepiscono un profondo senso di solitudine e incomprensione quando si interfacciano con gli adulti: per il 25% degli studenti l'ostacolo principale è la totale mancanza di empatia dei "grandi", ossia la sensazione che le generazioni mature non riescano a comprendere l'entità delle pressioni sociali e personali che fanno gravare su figli o alunni.
Un ulteriore 25% soffre per il giudizio continuo esercitato su scelte di vita, voti scolastici, abbigliamento o valori, mentre il 19% denuncia l'incoerenza degli adulti e il 17% un atteggiamento paternalistico che continua a trattarli come bambini privi di autonomia decisionale. Questa distanza affettiva ed emotiva spiega, inoltre, perché una quota significativa di studenti stia iniziando a delegare la propria sfera relazionale agli algoritmi: ben 1 su 3 ammette di preferire - a volte (25%) o addirittura sempre più spesso (8%) - dialogare con un’Intelligenza Artificiale rispetto a una persona in carne e ossa. L'assenza di giudizio tipica della macchina diventa così una “zona di comfort” di fronte alla severità percepita nel mondo reale.
Educare le emozioni prima dei programmi - Alla fine, mettendo tutto in conto, da questo spaccato generazionale emerge con chiarezza come la scuola debba ripensare profondamente la propria missione formativa. Lo dimostra il fatto che, quando viene chiesto ai ragazzi quali competenze extra riterrebbero prioritario introdurre o approfondire oltre ai programmi curricolari tradizionali, la risposta premia il benessere interiore: la maggior parte degli studenti inserisce nel suo “programma base” anche il benessere psicologico e la gestione delle emozioni.
Una richiesta che stacca persino nozioni pratiche pure ritenute fondamentali, come l’educazione finanziaria (indicata dal 56%), l'orientamento al lavoro (52%), l’educazione affettivo-sessuale (48%), l'educazione alle relazioni umane (41%), l'educazione alimentare (25%) e l'uso consapevole del digitale (25%).
Gli studenti chiedono, insomma, che la classe diventi una palestra di vita emotiva, dove imparare a gestire il fallimento, la frustrazione e le pressioni sociali con la stessa attenzione da parte degli insegnanti con la quale provano a trasferire formule matematiche o nozioni letterarie.
Speranzosi verso il futuro - A ogni modo, nonostante il quadro psicologico sia segnato da stanchezza e ansia da prestazione, i giovani non hanno smesso di credere nelle proprie possibilità. Misurando il livello di ottimismo verso il proprio futuro personale, il 75% degli studenti esprime una visione positiva (il 37% si dice abbastanza ottimista, il 28% molto ottimista e il 10% tendenzialmente fiducioso), contro un 17% di poco fiduciosi e appena un 8% di sfiduciati totali.