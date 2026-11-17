Meno giudizi netti e più comprensione, ma anche più strumenti per affrontare la vita a partire dall'educazione al benessere emotivo come anche quella finanziaria e l'orientamento su cosa concretamente fare dopo gli studi: è quello che chiedono alla scuola gli studenti di oggi. Perché il sistema formativo, al contrario, tende piuttosto a mettere sotto pressione: la maggior parte degli alunni si sente "in buffering" (43%), costantemente stanco e prosciugato di ogni energia mentale, oppure "under pressure" (33%), schiacciato dal peso insostenibile dell'ansia e delle aspettative. Solo una sparuta minoranza può dichiararsi nel "chill" (16%), ossia sereno e in grado di gestire con equilibrio le diverse dimensioni della quotidianità.