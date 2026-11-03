I giovani promuovono l'economia circolare: 9 su 10 si fidano dei prodotti riciclati o rigenerati

Non troppo tempo fa, i prodotti fatti di materie riciclate o rigenerate erano considerati una scelta di ripiego. Oggi invece sono un acquisto intelligente, tanto è vero che moltissimi brand mettono in bella mostra quanta parte delle loro merci non proviene da materia vergine. Ed è proprio su questo campo che la Generazione Z, dopo averci convinto a lasciare a casa le bottiglie di plastica monouso, spingendoci a convertirci all'utilizzo della borraccia di metallo, sta provando a guidare un'altra rivoluzione culturale: quasi 9 giovani su 10, infatti, si fidano dei prodotti riciclati o rigenerati e circa 8 su 10 sono ben consapevoli che rigenerare significa soprattutto trasformare un rifiuto in nuova materia prima.