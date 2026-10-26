Diritto allo studio universitario: l'Italia fa davvero così male? La risposta (in chiaroscuro) nei numeri

Nel 2018/2019, infatti, la quota di esonerati negli atenei pubblici era ferma al 25,5%, mentre nel 2023/2024 è schizzata al 36,4%. Ma il vero dato rilevante, in questo caso, riguarda la mappa territoriale di questo beneficio. Se al Nord gli studenti esentati sono saliti dal 21,5% al 29,5% e al Centro dal 24,8% al 35,9%, nel Mezzogiorno si è assistito a una vera esplosione: dal 31,4% si è balzati al 47,0%. Tradotto in parole semplici: negli atenei statali del Sud quasi uno studente su due frequenta l'università a costo zero per quanto riguarda le tasse di iscrizione. E il fenomeno ha contagiato, con le dovute proporzioni, persino le università non statali, dove la quota di studenti esentati è cresciuta dall'8,7% al 12,0%, toccando una punta del 24,2% proprio nelle sedi del Sud.