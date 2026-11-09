Il doppio volto delle mense scolastiche: esplodono bio e veg, ma resistono i piatti pronti | Ecco i Comuni dove si mangia meglio

La mensa come investimento - L'analisi, riferita all'anno scolastico 2025/2026, ha passato al setaccio 64 servizi di ristorazione in 63 Comuni, per un totale di circa 450mila pasti al giorno, pari al 45% del volume nazionale del segmento delle scuole primarie. E con l'introduzione del nuovo "Rating 2.0", non si è limitata a valutare il piatto finale, ma ha esaminato l'intera filiera: qualità gastronomica, sostenibilità, economia circolare e legame con il territorio, ribadendo che la mensa non è un semplice costo, ma un vero e proprio investimento pubblico.