Il governo prova a mettere un freno ai social per i minori: secondo quanto emerge dagli ambienti della maggioranza mercoledì 18 novembre verrà presentato un emendamento al decreto Sicurezza. La norma prevede un divieto totale dei social fino ai 13 anni e un divieto parziale dai 13 ai 16 anni. In età adolescenziale, infatti, i minori potranno accedere solo con un account collegato a quello dei genitori.
L'emendamento segue la proposta di regolamento europeo "Kids Act" che prevede l'uso di sistemi di certificazione dell'età per evitare false autodichiarazioni.