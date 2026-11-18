Ma c’è un altro film iconico che celebra quei cabinati: chi non ricorda la scena di “Ritorno al futuro - Parte II”, in cui Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, dimostra tutta la sua abilità con Wild Gunman, un videogioco western della Nintendo? Siamo nel futuro, nel 2015, e Marty stupisce due ragazzini con la sua bravura. Ma loro lo prendono in giro: “Bisogna usare le mani? È un gioco da bambini!”. Una battuta che oggi, con il grande ritorno degli arcade, fa ancora più sorridere.



Quarant’anni dopo la comparsa di quei videogame (e la successiva scomparsa), quel sogno è ridiventato realtà. I vecchi cabinati arcade sono tornati prepotentemente di moda. E non soltanto tra i cinquantenni nostalgici degli anni Ottanta, ma anche tra i giovani che quelle sale giochi non le hanno mai conosciute. Una vera e propria riscoperta, alimentata dalla passione per il retrogaming e dal ritorno della cultura pop di quel decennio.



Ad Arzignano, in provincia di Vicenza, Antonio Nati, titolare di Arcade Story, ha trasformato questa passione in qualcosa di straordinario: una sala con una cinquantina di videogiochi storici, recuperati e restaurati. Un autentico museo dell’arcade, dove sembra di tornare indietro nel tempo. E per far sognare gli appassionati anche a distanza, mostra i suoi preziosi cabinati attraverso i suoi canali social su Instagram e Facebook, Arcade Story e Cabi.nati, facendo rivivere anche alle nuove generazioni l’atmosfera delle sale giochi degli anni Ottanta.



“Io mi sono ammalato di arcade. Ero talmente tanto in sala giochi da ragazzino che, quando ho scoperto che c’era ancora un mondo da riscoprire negli anni 2000, ho voluto ricreare la stessa ambientazione che avevo io da ragazzino”, racconta Nati.



E per condividere questa passione con un pubblico sempre più vasto, Antonio Nati porta i suoi cabinati anche in giro per l’Italia, partecipando alle fiere del fumetto, del retrogaming e della cultura pop. Manifestazioni che richiamano migliaia di appassionati, dove i vecchi videogiochi tornano a essere protagonisti. Per i più grandi è un tuffo nei ricordi, per i giovani l’occasione di scoprire come ci si divertiva prima dell’avvento delle console domestiche e dei videogiochi online. E soprattutto di provare l’emozione di una partita con un vero joystick, davanti a uno schermo che sembra arrivare direttamente dagli anni Ottanta.



Ma che cosa rende ancora così affascinanti questi videogiochi? La domanda nasce spontanea, soprattutto nell’epoca dell’intelligenza artificiale, della realtà virtuale e dei giochi dalla grafica sempre più sofisticata. Perché tornare a quei personaggi fatti di pochi pixel, alle musichette elettroniche e ai joystick?



“Questi sono molto basici, ma hanno sviluppato quel concetto di riuscire ad arrivare primi, cioè fare il record. Hai tre vite, tre possibilità, dopodiché sei morto e non puoi più andare avanti.”



Ed è proprio questo il segreto. Tre vite, nessuna possibilità di salvare la partita, nessun aiuto. Bisognava essere bravi e soprattutto cercare di migliorarsi continuamente, fino a conquistare il record e scrivere la propria sigla in tre lettere in cima alla classifica, sotto gli occhi degli amici che aspettavano il loro turno.



Oggi quei cabinati sono diventati oggetti da collezione, testimonianze della cultura popolare degli anni Ottanta. C’è chi li acquista per arredare casa, chi li restaura e chi, come Antonio Nati, ha deciso di raccoglierli in una vera e propria sala giochi.



Ma qui arriva il paradosso. Ad Arzignano ci sono una cinquantina di videogiochi perfettamente funzionanti, eppure questo museo non può essere liberamente aperto al pubblico.



La ragione risale a una normativa introdotta con la finanziaria del 2001, approvata durante il governo Amato, e alle successive disposizioni sugli apparecchi da intrattenimento. Una disciplina che, per autorizzazioni e controlli, ha finito per accomunare i vecchi arcade alle slot machine. Con una differenza fondamentale: con Pac-Man non si vincono soldi, al massimo si conquista un record.



“Purtroppo quella modifica ha equiparato i vecchi arcade alle slot machine e quindi, se si apre al pubblico, si rischiano multe importanti, oltre a commettere un reato grave”, spiega Nati.



Adesso il Parlamento sta cercando di risolvere il problema. Il disegno di legge 2038, presentato dalla senatrice Erika Stefani della Lega ispirato dallo stesso Antonio Nati punta a modificare l’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, distinguendo gli apparecchi storici e di interesse culturale da quelli con vincite in denaro. La proposta è stata assegnata alla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede redigente, una procedura che può accelerarne l’esame.



Intanto, con l’avvicinarsi del Natale, cresce anche l’interesse per i vecchi videogiochi da acquistare e portare a casa. Ma quali sono i più richiesti?



“Beh, ovviamente uno dei più richiesti è Donkey Kong, dove si vede per la prima volta Mario di Mario Bros. Poi Circus Charlie, Dig Dug, Defender.”



“Insomma, ognuno ha nel cuore il proprio videogioco, che in passato gli ha regalato delle emozioni bellissime.”



E così, quarant’anni dopo, quella stanza piena di videogiochi che faceva sognare i ragazzini davanti alla televisione non è più soltanto un privilegio del ricchissimo Ricky Stratton. Oggi chiunque può provare a ricrearla in casa propria. Perché, in fondo, bastano ancora un joystick, poche monete e tre vite per tornare ragazzi.