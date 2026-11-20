Durante la puntata di "Mattino Cinque" del 20 novembre, è intervenuto in collegamento un infermiere che ha raccontato di aver chiesto due giorni di ferie per giocare a GTA VI, il videogioco molto atteso dagli appassionati lanciato ufficialmente il 19 novembre.
"Un evento che si aspettava da tredici anni, io anche se ho qualche capello bianco sono appassionato di videogiochi e per me era un'uscita importante", ha spiegato in collegamento dalla sua postazione gioco Annibale Greco.
"Quando ho chiesto alla caposala questi due giorni di ferie voleva sapere a cosa mi servivano, la sua risposta è stata: 'Ma vaffa', non se l'aspettava", ha proseguito Greco.
"Lo Stato ci dice che noi abbiamo trenta giorni di ferie l'anno e ognuno le consuma come vuole - ha aggiunto l'infermiere - se io ho preso due giorni di ferie per giocare a un videogioco, me ne ritroverò meno".
L'uomo ha poi aggiunto una sua riflessione sul lavoro e sulla posizione che occupa per lui nella vita.
"Credo che il lavoro debba aiutare a vivere però non si può pensare di passare una vita soltanto a lavorare, tutti ci ritroviamo anziani, ci guardiamo indietro e l'unica cosa che abbiamo fatto è lavorare, ci vuole anche il divertimento", ha concluso Greco.