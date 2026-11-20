"Quando ho chiesto alla caposala questi due giorni di ferie voleva sapere a cosa mi servivano, la sua risposta è stata: 'Ma vaffa', non se l'aspettava", ha proseguito Greco.

"Lo Stato ci dice che noi abbiamo trenta giorni di ferie l'anno e ognuno le consuma come vuole - ha aggiunto l'infermiere - se io ho preso due giorni di ferie per giocare a un videogioco, me ne ritroverò meno".

L'uomo ha poi aggiunto una sua riflessione sul lavoro e sulla posizione che occupa per lui nella vita.

"Credo che il lavoro debba aiutare a vivere però non si può pensare di passare una vita soltanto a lavorare, tutti ci ritroviamo anziani, ci guardiamo indietro e l'unica cosa che abbiamo fatto è lavorare, ci vuole anche il divertimento", ha concluso Greco.