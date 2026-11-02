Per quattro mesi il sacerdote "don Salam" ha conquistato la fiducia dei parrocchiani ed è stato un punto di riferimento per molti fedeli: celebrava Messe, raccoglieva confessioni e accompagnava la vita della comunità. Poi la scoperta: non era il sacerdote che diceva di essere. Protagonista della vicenda è Salam Faragalla, 25enne di origine egiziana arrivato lo scorso giugno nel quartiere Pozzo Strada, a Torino. Presentatosi come sacerdote della Chiesa copta trasferitosi in Italia per studiare all'università, era riuscito a ottenere l'accoglienza della diocesi e a collaborare con diverse parrocchie cittadine. La sua storia è crollata dopo la segnalazione di un fedele e le successive verifiche che hanno portato al suo allontanamento e alla denuncia alla Procura. La notizia è stata comunicata ai fedeli domenica 1° novembre, al termine delle celebrazioni, provocando sorpresa e preoccupazione