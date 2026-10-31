Francesca Michielin sul suo matrimonio: "Mi sono sposata nella chiesa in cui ho imparato a cantare"

La loro storia, però, ha radici più lontane di quanto dica il calendario. "Stiamo insieme da 4 anni e mezzo, ma lo conosco dalle scuole superiori", spiega l'interprete, che ricorda bene l'impressione che lui le faceva già da ragazza. "Era molto bravo nell'atletica leggera e per me era un mito. Mi ha sempre affascinata molto". Un'ammirazione nata tra i banchi di scuola e diventata, molti anni dopo, una storia d'amore. Ora la coppia la vive a pochi chilometri dai luoghi in cui è cominciata.