Francesca Michielin sul suo matrimonio: "Mi sono sposata nella chiesa in cui ho imparato a cantare"

Le nozze con Davide Spigarolo, celebrate lo scorso giugno, sono il cuore del racconto di Francesca Michielin a "Verissimo". A mesi di distanza, la cantante, 31 anni, ne parla ancora con entusiasmo, soffermandosi soprattutto sull'atmosfera di quella giornata.
"È stato un bellissimo matrimonio. È stato tutto super naturale, non c'era nulla di costruito, ci siamo divertiti tanto. È stato un giorno in cui abbiamo sentito tanto affetto", racconta. Niente formalità esibite, insomma: una festa vissuta con leggerezza e circondata dalle persone più care.
Anche la scelta del luogo non è stata casuale. Per il sì la coppia ha scelto Bassano del Grappa, la città dove l'artista è nata, e una chiesa dal valore speciale: la stessa in cui, anni prima, si erano sposati i suoi genitori.
Tra quelle mura si nasconde anche un pezzo della sua storia musicale, perché è lì che tutto è cominciato: "In quella chiesa ho imparato a cantare nel coro, avevo 5 o 6 anni". Un ritorno alle origini che va oltre il giorno delle nozze: oggi la cantante vive di nuovo a Bassano, insieme al marito, originario della vicina Marostica.
La loro storia, però, ha radici più lontane di quanto dica il calendario. "Stiamo insieme da 4 anni e mezzo, ma lo conosco dalle scuole superiori", spiega l'interprete, che ricorda bene l'impressione che lui le faceva già da ragazza. "Era molto bravo nell'atletica leggera e per me era un mito. Mi ha sempre affascinata molto". Un'ammirazione nata tra i banchi di scuola e diventata, molti anni dopo, una storia d'amore. Ora la coppia la vive a pochi chilometri dai luoghi in cui è cominciata.