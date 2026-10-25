Lino Banfi: "Non sono felicissimo della vita che ho avuto"

A "Verissimo" Lino Banfi, che ha festeggiato 90 anni a luglio scorso, tira le somme della sua vita e confida a Silvia Toffanin: "Non sono felicissimo della vita che ho avuto. Non ho mai fatto un bel viaggio, non ho visto nulla dell'estero, mai una crociera con mia moglie Lucia e neanche dopo con qualche figlio".
"Tante cose non le ho fatte - prosegue - Però alla fine dico: ma a me che mi frega? Non è necessario per forza farle, non è obbligatorio per forza saper nuotare, non ho avuto il tempo di imparare, non è che io ero scemo. Come gli altri hanno fatto avrei fatto anche io. Ci sono state delle volte che ho girato anche quattro film contemporaneamente, mi cambiavo nelle auto perché tutti volevano la mia partecipazione e il mio linguaggio. Papa Francesco aveva ragione quando mi diceva: un giorno parleranno tutti come te e si divertiranno a usare il tuo vocabolario banfiota", racconta.
Poi Lino Banfi legge una poesia per Silvia Toffanin: "Cara Silvia ti scrivo, questo è il nome della poesia. Mia cara e bella amica mia…" Conclude recitando un pensiero per la conduttrice.