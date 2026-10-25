Lino Banfi: "Non sono felicissimo della vita che ho avuto"

"Tante cose non le ho fatte - prosegue - Però alla fine dico: ma a me che mi frega? Non è necessario per forza farle, non è obbligatorio per forza saper nuotare, non ho avuto il tempo di imparare, non è che io ero scemo. Come gli altri hanno fatto avrei fatto anche io. Ci sono state delle volte che ho girato anche quattro film contemporaneamente, mi cambiavo nelle auto perché tutti volevano la mia partecipazione e il mio linguaggio. Papa Francesco aveva ragione quando mi diceva: un giorno parleranno tutti come te e si divertiranno a usare il tuo vocabolario banfiota", racconta.