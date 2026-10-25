Andrea Rizzoli: "Diventerò papà di una bambina e si chiamerà Eleonora"

"Mia moglie Serena non mi chiama mai quando sono a lavoro e quel giorno mi ha chiamato due volte. La terza volta ho risposto perché mi sono preoccupato, e in quel momento mi ha dato la notizia. Noi avevamo perso un bambino anni fa in un modo non bellissimo, i medici ci avevano detto che se volevamo ritentare avremmo dovuto sottoporci a delle cure. Noi non l'abbiamo fatto, ci eravamo abituati all'idea che non avremmo avuto figli quando poi è avvenuto una sorta di miracolo. Il tempo per mia madre Eleonora di arrivare lassù e organizzarsi per far sì che questa figlia arrivasse," racconta.