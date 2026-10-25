Andrea Rizzoli: "Diventerò papà di una bambina e si chiamerà Eleonora"

Andrea Rizzoli, ospite a "Verissimo" insieme al fratello Paolo Ciavarro, ricorda la madre Eleonora Giorgi e annuncia che presto diventerà papà. "Mia madre se ne è andata a marzo ed esattamente un anno dopo, a marzo, mia moglie è rimasta incinta. È stato uno shock", commenta.
"Mia moglie Serena non mi chiama mai quando sono a lavoro e quel giorno mi ha chiamato due volte. La terza volta ho risposto perché mi sono preoccupato, e in quel momento mi ha dato la notizia. Noi avevamo perso un bambino anni fa in un modo non bellissimo, i medici ci avevano detto che se volevamo ritentare avremmo dovuto sottoporci a delle cure. Noi non l'abbiamo fatto, ci eravamo abituati all'idea che non avremmo avuto figli quando poi è avvenuto una sorta di miracolo. Il tempo per mia madre Eleonora di arrivare lassù e organizzarsi per far sì che questa figlia arrivasse," racconta.
"Speravo tanto di diventare padre di una femmina e così è stato. Arriverà una bambina e si chiamerà Eleonora. Mi sento molto teso e anche un po' preoccupato, nascerà a dicembre. Non vediamo l'ora", conclude Andrea Rizzoli.