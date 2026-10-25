Veronica Peparini sull'ex marito Fabrizio Prolli: "Il nostro un amore puro, un porto sicuro"

"Io e Fabrizio abbiamo lavorato insieme per tanti anni. Quando ci siamo sposati il mio primo figlio aveva nove mesi ed eravamo entrambi molto presi dalle nostre carriere, eravamo agli inizi. Siamo andati avanti per tanti anni poi, come succede nella vita, le cose hanno preso strade diverse. È stata una separazione dolorosa devo ammettere, l'ho vissuta un po' come un lutto. Oggi abbiamo un bellissimo rapporto, i figli stanno bene. Nonostante la separazione viviamo bene", aggiunge.