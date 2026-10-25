Manuela Arcuri sul principe Pallavicino: "Innamorata? Mai dire mai nella vita"

"Il nostro è un rapporto di lavoro - prosegue - collaboriamo da circa cinque anni, sono la testimonial della sua linea aerea. Nella foto postata sui social noi ci teniamo per mano perché c'è affetto. È un amico, è un principe di nome e di fatto. Mi è stato molto vicino quando mi sono separata ma non c'entra assolutamente nulla con la fine del mio matrimonio". E sull'accanimento social aggiunge: "Una mattina mi sono svegliata e addirittura ho letto che a dicembre io e il principe ci saremmo sposati. Io capisco che sono un personaggio pubblico ma addirittura a ricamare una storia del genere per una foto, mi sembra esagerato. Sono andati oltre".