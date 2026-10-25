Manuela Arcuri sul principe Pallavicino: "Innamorata? Mai dire mai nella vita"

Ospite a "Verissimo" Manuela Arcuri fa chiarezza sui rumors circolati nelle ultime settimane a proposito di una sua relazione con l'82enne principe Domenico Antonio Pallavicino. "È stata costruita una storia su delle foto innocenti. La reazione degli haters è stata violenta, parole pesanti e volgari. Mi hanno dato dell'opportunista ma la verità è che tra noi c'è solo tanta stima" chiarisce l'attrice.
"Il nostro è un rapporto di lavoro - prosegue - collaboriamo da circa cinque anni, sono la testimonial della sua linea aerea. Nella foto postata sui social noi ci teniamo per mano perché c'è affetto. È un amico, è un principe di nome e di fatto. Mi è stato molto vicino quando mi sono separata ma non c'entra assolutamente nulla con la fine del mio matrimonio". E sull'accanimento social aggiunge: "Una mattina mi sono svegliata e addirittura ho letto che a dicembre io e il principe ci saremmo sposati. Io capisco che sono un personaggio pubblico ma addirittura a ricamare una storia del genere per una foto, mi sembra esagerato. Sono andati oltre".
"Tra noi non c'è una relazione e non so se lui è innamorato o meno, c'è sicuramente una bella simpatia. A oggi non sono innamorata ma mai dire mai nella vita, al momento non è così", conclude.