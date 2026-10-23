Arcuri, Levante e Piera Maggio a "Verissimo"

Nelle ultime settimane si è molto parlato di una presunta relazione tra Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino. A Verissimo l’attrice spiegherà la natura di questo legame. Silvia Toffanin accoglierà per un’intensa intervista Matteo Materazzi, ex calciatore e procuratore sportivo, che convive dal 2024 con la SLA. Al suo fianco, la moglie Maura. Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli saranno in studio per ricordare la loro mamma Eleonora Giorgi e raccontare le belle novità in arrivo nella loro famiglia. E ancora, a Verissimo un super novantenne, dalla carriera straordinaria: Lino Banfi. A 22 anni dalla scomparsa della sua Denise, sarà ospite Piera Maggio, per fare il punto sulla vicenda e fare chiarezza su alcuni recenti accadimenti. Infine, a Verissimo, tutte le sfumature della ballerina e coreografa Veronica Peparini.