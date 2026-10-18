Amanda Lear stronca i rumors sulla sua sessualità: "Vedono trans ovunque"

Amanda Lear è stata la prima ospite della puntata del 18 ottobre a "Verissimo". L'artista franco-britannica, 87 anni compiuti lo scorso giugno, traccia un bilancio della carriera e parla dei progetti futuri. Sulla sua immagine eclettica è categorica. "Ogni artista ha due personalità, una pubblica e una privata, a volte difficilmente convivono", dice la cantante che poi replica alla "transvestigation" sul suo conto.