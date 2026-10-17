Luciana Littizzetto: "Mi sono iscritta ad un app di incontri"

Tra gli ospiti di sabato 17 ottobre a "Verissimo" Luciana Littizzetto ha raccontato che per esigenze editoriali si è iscritta per un periodo ad una app di incontri. "L'ho fatto per scrivere un libro poi mi sono tolta", spiega l'attrice, in giuria nella nuova edizione a "Tu si que vales" su Canale 5.
Nell'intervista, Littizzetto spiega che a spingerla a iscriversi è stata la curiosità di capire meglio come funziona l'universo delle chat dedicate ai cuori solitari. "Ho visto dei mostri nelle maggior parte dei casi, gente che si presenta e subito dichiara di essere sposato chiedendo poi se è per caso un problema", dice la comica che poi aggiunge come l'esperienza virtuale, nonostante tutto, abbia fatto "molto ridere".
In generale, Luciana Littizzetto racconta come per tante donne over 60 anni le chat con le amiche possano rappresentare strumenti importanti per affrontare la quotidianità, per quanto possibile, con la giusta leggerezza. "Cerco in loro un momento dove tirare il fiato perché le amiche non ti giudicano e se ti dicono qualcosa lo fanno con amorevolezza", spiega l'attrice torinese che poi, con la sua consueta ironia, rivela di aver ribattezzato due gruppi con nomi bizzarri, da "fighe rupestri" a "pene ma non penissimo": "Discutiamo di tutto, dal lavoro agli uomini, ma la cosa più importante è che le amiche ti aiutano a guardare la vita con sei occhi, spesso loro vedono una situazione che magari ai nostri occhi sfugge".