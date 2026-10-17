Luciana Littizzetto: "Mi sono iscritta ad un app di incontri"

Nell'intervista, Littizzetto spiega che a spingerla a iscriversi è stata la curiosità di capire meglio come funziona l'universo delle chat dedicate ai cuori solitari. "Ho visto dei mostri nelle maggior parte dei casi, gente che si presenta e subito dichiara di essere sposato chiedendo poi se è per caso un problema", dice la comica che poi aggiunge come l'esperienza virtuale, nonostante tutto, abbia fatto "molto ridere".