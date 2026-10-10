"Tu si que vales", Maria De Filippi e Giulia Michelini sono Milva e Franco Battiato nel lip sync

I Cugini di Campagna e Luciana Littizzetto puntano invece sul ritmo di "Tropicana" del Gruppo Italiano, mentre Amadeus e Sabrina Ferilli si misurano con "Grande amore" de Il Volo, sfidando un brano che negli ultimi anni è diventato quasi intoccabile. Chiude il cartellone Eleonora Abbagnato, in coppia con Rudy Zerbi, che diventano Taylor Swift e Robbie Williams sulle note di "Angels".