"Tu si que vales", Maria De Filippi e Giulia Michelini sono Milva e Franco Battiato nel lip sync

Dopo aver conquistato la prima sfida della stagione insieme ad Ambra Angiolini, Maria De Filippi torna in pista. Per il lip sync della puntata di sabato 10 ottobre di "Tu si que vales" sceglie una compagna d'eccezione, Giulia Michelini, e con lei costruisce un numero che punta tutto sul contrasto tra i personaggi.
La conduttrice e l'attrice non si risparmiano e vestono i panni di Milva e Franco Battiato, misurandosi con un classico come "Centro di gravità permanente". Il pezzo, già di per sé teatro nel teatro, si presta alla trasformazione: loro lo assecondano fino in fondo, senza timore di esagerare.
Con una parrucca rosso fuoco, la padrona di casa si muove sinuosa per il palco, regale e composta, restituendo la cifra dell'interprete a cui rende omaggio. Al suo fianco, Michelini imbocca la direzione opposta e saltella come un'indemoniata, aggiungendo al numero un'energia stralunata che riporta la scena all'estro del cantautore siciliano. Due maschere lontanissime, tenute insieme dalla stessa canzone.
La concorrenza, però, si presenta agguerrita. Paolo Bonolis e Giorgio Panariello si calano nei ruoli di Aretha Franklin e Lenny Kravitz, con la regina del soul e il chitarrista di New York a incarnare due mondi musicali agli antipodi.
I Cugini di Campagna e Luciana Littizzetto puntano invece sul ritmo di "Tropicana" del Gruppo Italiano, mentre Amadeus e Sabrina Ferilli si misurano con "Grande amore" de Il Volo, sfidando un brano che negli ultimi anni è diventato quasi intoccabile. Chiude il cartellone Eleonora Abbagnato, in coppia con Rudy Zerbi, che diventano Taylor Swift e Robbie Williams sulle note di "Angels".