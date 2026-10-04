"Tu si que vales" ospita alcune medaglie d'oro della Nazionale italiana: "Siamo orgogliosi di voi"

"Anche medaglia d'oro di standing ovation" - scherza Paolo Bonolis - "Bravi ragazzi, complimenti, tante soddisfazioni. È incredibile come un paese così piccolo come l'Italia riesca a sfornare così tanti ori e così tanti pregi grazie anche all'integrazione" prosegue il giudice. "Uno dei pochi campi in cui brilliamo, bravi! Forse voi non vi rendete conto ma noi siamo veramente orgogliosi di voi. Vedere atleti che hanno avuto degli infortuni lottare per tornare in forma e poi vincere è una soddisfazione personale, ci sentiamo molto parenti vicini" aggiunge Luciana Littizzetto. "Peccato che diventiamo parenti solo in queste circostanze. Chiedo scusa ma voglia dire la verità, ci sono sport come i vostri dove dietro c'è tanto sacrificio e impegno ma "dimenticati" fin quando uno non si vince l'oro. E poi ci sono sport dove c'è l'inferno di riflettori, soldi e sponsor. Questa purtroppo è la verità" commenta Maria De Filippi.