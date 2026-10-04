"Tu si que vales" ospita alcune medaglie d'oro della Nazionale italiana: "Siamo orgogliosi di voi"

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Nel corso della prima puntata "Tu si que vales" di sabato 3 ottobre, fanno il loro ingresso nello studio di Canale 5 alcune delle medaglie d'oro della Nazionale italiana: Dariya Derkach (medaglia d'oro salto triplo), Leonardo Fabbri (medaglia d'oro getto del peso), Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati (medaglia d'oro staffetta 4x400 metri). Dopo una presentazione che commuove i giudici e il pubblico, gli atleti, con al collo la meritatissima medaglia d'oro, vengono accolti con una calorosa standing ovation.
"Anche medaglia d'oro di standing ovation" - scherza Paolo Bonolis - "Bravi ragazzi, complimenti, tante soddisfazioni. È incredibile come un paese così piccolo come l'Italia riesca a sfornare così tanti ori e così tanti pregi grazie anche all'integrazione" prosegue il giudice. "Uno dei pochi campi in cui brilliamo, bravi! Forse voi non vi rendete conto ma noi siamo veramente orgogliosi di voi. Vedere atleti che hanno avuto degli infortuni lottare per tornare in forma e poi vincere è una soddisfazione personale, ci sentiamo molto parenti vicini" aggiunge Luciana Littizzetto. "Peccato che diventiamo parenti solo in queste circostanze. Chiedo scusa ma voglia dire la verità, ci sono sport come i vostri dove dietro c'è tanto sacrificio e impegno ma "dimenticati" fin quando uno non si vince l'oro. E poi ci sono sport dove c'è l'inferno di riflettori, soldi e sponsor. Questa purtroppo è la verità" commenta Maria De Filippi.
"Per esempio tu Leonardo ora che hai vinto l'oro sei noto a tutti. Ma quanti anni sono che tiri quel peso?" Chiede Maria a Leonardo Fabbri medaglia d'oro in getto del peso. "Grazie per questa accoglienza bellissima. Io ho iniziato a sei anni e solo 4 anni fa ho vinto la mia prima medaglia a livello mondiale" risponde l'atleta emozionato.
"Un'immensa cura, un immenso lavoro per una grande gioia" conclude Paolo Bonolis visibilmente commosso prima di provare a indossare la medaglia d'oro di Dariya Derkach.