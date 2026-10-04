"Tu si que vales", la coppia di ginnasti Duo Disar "vola" dritto in finale

"Siete riusciti a tenervi su con i muscoli della bocca e del collo, è incredibile" commenta Maria De Filippi. "Quello che avete visto è pura magia. Noi ci alleniamo tantissimo ma giocano un ruolo fondamentale i muscoli della mandibola e del collo" dice Darina Matveyeva. "Siete bellissimi e bravissimi, e il fatto che state insieme anche emotivamente arricchisce quello che vediamo" aggiunge Maria. Il Duo Disar conquista i 4 sì dei giudici e il 100% di voti dalla giuria popolare. Prima dello scadere del tempo la coppia viene raggiunta dai giudici sul palco, il che vale l'accesso in finale.