Nella prima puntata

"Tu si que vales", la coppia di ginnasti Duo Disar "vola" dritto in finale

Provenienti dall'Uzbekistan, la coppia si aggiudica il 100% dei consensi del pubblico in studio e l'approvazione unanime dei quattro giudici

04 Ott 2026 - 00:32
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Nella prima puntata di "Tu si que vales" di sabato 3 ottobre, una coppia di ginnasti aerei provenienti dall'Uzbekistan, Duo Disar, si esibisce in un numero aereo e accede direttamente alla finale grazie al 100% dei consensi del pubblico in studio e l'approvazione unanime dei quattro giudici. "Siete tutti molto belli, volevo ringraziare l'Italia per questa accoglienza calorosa. Siamo contenti" dicono presentandosi Darina Matveyeva e Sanjar Khasanov di soli 30 e 33 anni.

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"Vi chiediamo di stare attenti, soprattutto al finale, - dicono rivolgendosi al pubblico dello studio di Canale 5 - Speriamo di sorprendervi con un trick veramente unico" aggiungono prima dell'esibizione i due artisti circensi. L'esibizione prende il via e il duo mostra al pubblico come insieme, grazie all'aiuto di cinghie aeree, sospensioni per i capelli e numeri di forza che includono denti, mandibola e collo, riescono a elevarsi in volo. Sul finale la coppia sbalordisce il pubblico mostrando una presa in cui i due artisti sono sospesi e uniti unicamente per la bocca. 

"Siete riusciti a tenervi su con i muscoli della bocca e del collo, è incredibile" commenta Maria De Filippi. "Quello che avete visto è pura magia. Noi ci alleniamo tantissimo ma giocano un ruolo fondamentale i muscoli della mandibola e del collo" dice Darina Matveyeva. "Siete bellissimi e bravissimi, e il fatto che state insieme anche emotivamente arricchisce quello che vediamo" aggiunge Maria. Il Duo Disar conquista i 4 sì dei giudici e il 100% di voti dalla giuria popolare. Prima dello scadere del tempo la coppia viene raggiunta dai giudici sul palco, il che vale l'accesso in finale

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