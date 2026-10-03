"Tu si que vales", Maria De Filippi e Ambra Angiolini vincono la prima gara di lip-sync battle

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La prima puntata di "Tu si que vales" di sabato 3 ottobre si è aperta con una gara di lip-sync battle tra i giudici ricca di sorprese. Dopo il debutto di Elisabetta Canalis come conduttrice al posto di Giulia Stabile, che per anni ha condotto la trasmissione insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni confermati anche quest'anno accanto all'ex velina, Maria De Filippi e Ambra Angiolini si sono esibite sulle note di "Pazza idea" conquistando il primo posto grazie al giudizio di Belen Rodríguez, nuovo giudice super partes della lip-sync battle.
Quinto posto per Rudy Zerbi e Pierpaolo Spollon che hanno fatto ballare il pubblico sulle note delle canzoni di Lorella Cuccarini. Quarto posto per Sabrina Ferilli e Raul Bova dopo l'esibizione di "Everybody" mentre a conquistare il terzo posto sono Luciana Littizzetto e Orietta Berti che si sono esibite sulle note dello storico cartone animato "Heidi". Al secondo posto Paolo Bonolis e Alessandra Mussolini con un medley sulle canzoni di Bob Marley.
"È la vittoria che conta, brava Maria! Sei l'orgoglio, la mia regina!" Urla Ambra Angiolini dopo aver letto il nome sul podio. "Sono sicuro che Belen tornerà anche alla prossima puntata" ironizza Paolo Bonolis. "Sabrina mi raccomando la prossima volta impariamo bene tutto il testo" conclude scherzosamente Belen Rodríguez.