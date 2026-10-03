"Tu si que vales", Maria De Filippi e Ambra Angiolini vincono la prima gara di lip-sync battle

Quinto posto per Rudy Zerbi e Pierpaolo Spollon che hanno fatto ballare il pubblico sulle note delle canzoni di Lorella Cuccarini. Quarto posto per Sabrina Ferilli e Raul Bova dopo l'esibizione di "Everybody" mentre a conquistare il terzo posto sono Luciana Littizzetto e Orietta Berti che si sono esibite sulle note dello storico cartone animato "Heidi". Al secondo posto Paolo Bonolis e Alessandra Mussolini con un medley sulle canzoni di Bob Marley.