Giulia Stabile, nuova vita a Londra: "Mi sono creata una famiglia là"

"Londra è una terza casa dopo Roma dove ho papà e Barcellona dove c'è mamma anche se questa l'ho scelta per me", spiega la ballerina vincitrice, nel 2021, nella ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi. "Mi sono creata anche là una famiglia e nuovi amici, ho tutto", aggiunge Giulia che ha lasciato il timone di "Tu si que vales", al via da sabato 4 ottobre su Canale 5, con la novità conduttrice, Elisabetta Canalis. Alla domanda se nella capitale britannica sia sbocciato un nuovo amore dopo oltre tre anni dalla la fine della storia con il cantante Sangiovanni risponde sibillina: "Amore è una parola enorme, là le conoscenze ci sono e diciamo che le sto scoprendo".