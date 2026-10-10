la sorpresa

"Tu si que vales", 95enne sorprende i giudici con un elegante valzer viennese

Una volta andato in pensione, l'uomo ha scelto di prendere lezioni private da una maestra del suo paese, due volte alla settimana

10 Ott 2026 - 23:47
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Tra le sorprese più belle della puntata di sabato 10 ottobre di "Tu si que vales" c'è senza dubbio Giuseppe Crescenzi, 95 anni, di Frosinone, che si è presentato con un elegante valzer viennese.

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A raccontarsi è lui stesso, con la serenità di chi ha alle spalle una vita lunga e piena. "Ho sempre fatto il commerciante, mi sono sposato, dopo 13 anni ho divorziato, poi mi sono creato un'altra famiglia e sono cinquant'anni che sto con la seconda moglie", riassume. Un'esistenza scandita dal lavoro e dagli affetti, alla quale si è aggiunta, in tarda età, una passione del tutto inattesa.

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La danza è arrivata quando molti cominciano a rallentare. "Dopo i 70 anni sono andato in pensione e ho iniziato a ballare", spiega. Per darsi qualcosa da fare ha scelto di prendere lezioni private da una maestra del suo paese, due volte alla settimana: un impegno costante che, a più di vent'anni di distanza, continua a portare in pedana.

Gli sforzi si vedono tutti nella breve esibizione che la coppia offre al pubblico, e i giudici restano a bocca aperta. "Ha un grande ritmo", commenta Sabrina Ferilli, complimentandosi con lui. "Sei molto elegante quando balli", aggiunge Maria De Filippi, prima di esprimersi a favore del passaggio del turno.

Il giudizio positivo arriva poi da tutto il tavolo, all'unanimità. Ma al di là del verdetto, la lezione che arriva dallo studio è un'altra: non è mai troppo tardi per cominciare qualcosa di nuovo, e a 95 anni si può ancora stupire chiunque.

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