"Tu si que vales", 95enne sorprende i giudici con un elegante valzer viennese

A raccontarsi è lui stesso, con la serenità di chi ha alle spalle una vita lunga e piena. "Ho sempre fatto il commerciante, mi sono sposato, dopo 13 anni ho divorziato, poi mi sono creato un'altra famiglia e sono cinquant'anni che sto con la seconda moglie", riassume. Un'esistenza scandita dal lavoro e dagli affetti, alla quale si è aggiunta, in tarda età, una passione del tutto inattesa.