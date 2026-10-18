Samurai Jay e la lotta contro i disturbi alimentari: "Ero uno scheletro ma allo specchio mi vedevo grasso"

"Ho perso 40 chili in sei mesi, sarebbe stato bello se fosse stato fatto con criterio", dice il cantante che racconta di aver sofferto intorno ai 14 anni sia di bulimia sia di anoressia dopo un'infanzia in sovrappeso. "Mi sgonfiavo e davanti allo specchio iniziavo a vedere una versione nuova di me", spiega Samurai Jay, nome d'arte per Gennaro Amatore, che paragona la perdita incontrollata di peso ad una vera e propria droga. "Sono arrivato al punto di diventare uno scheletro perché non mangiavo più, mettevo qualcosa tra i denti poi correvo in bagno e mi mettevo due dita in gola per il senso di colpa", rivela il rapper che poi aggiunge: "Nonostante fossi pelle e ossa mi guardavo allo specchio e continuavo a vedermi solo grasso".